Es duftete nach Zimt, frischen Vanillewaffeln und Glühwein. Der erste Adventsmarkt im Lindenhofbad am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, war ein großer Erfolg, obwohl das Wetter mit Regen etwas durchwachsen war. Die Verkaufsstände boten Selbstgemachtes aus Stoff, Wachs, Metall und Holz zum Kauf an. Kleine Gäste freuten sich über ein Kinderprogramm am Nachmittag. Besucherinnen und Besucher zeigten sich begeistert und freuen sich auf eine Wiederauflage im „Lindi“ im kommenden Jahr.