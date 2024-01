Wegen Reparaturarbeiten an mehreren Fahrzeugen entfallen am Sonntag, 7. Januar, auf den Linien Re 70/RE 76 Züge. Das teilt die Bahn in einer Pressemitteilung mit.

Betroffen ist der Bahnverkehr zwischen Lindau und München in beide Richtungen.

Es fallen laut Mitteilung folgende Verbindungen aus: