Wegen der Festumzüge und im Umfeld der Festplätze kommt es zu einigen Verkehrsbehinderungen. Die Stadt bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Am Kinderfest ist die Zufahrt von der Insel beziehungsweise auf die Insel während der Zeit von 08.30 Uhr bis etwa 9.15 Uhr nicht möglich. Mit weiteren Straßensperrungen ist im Lindauer Stadtgebiet an folgenden Stellen zu rechnen:

Barfüßerplatz: Sperrung am Mittwoch, 26. Juli, von etwa 8 bis 10 Uhr.

Bazienstraße Höhe Turnhalle: Sperrung aufgrund der Aufbauarbeiten für die Fahrgeschäfte ab Montag, 24. Juli, ganztägig.

Bismarckplatz/Maximilianstraße: Sperrung zwischen Schafgasse/Krummgasse und Bürstergasse/Salzgasse: am Mittwoch, 26. Juli, bis ca. 11 Uhr.

Hans–Steinberger–Straße: Sperrung am Mittwoch, 26. Juli, ganztägig.

Leiblachstraße: Sperrung zwischen Turnhalle Schule und Altkleidercontainer/Müllstation am Mittwoch, 26. Juli, ganztägig.

Schulstraße Sperrung zwischen Einmündung Lugeckstraße und Einmündung Wiedemannstraße am Mittwoch, 26. Juli, ganztägig.

Auf den Umzugsstrecken und an den Aufstellplätzen kommt es am Kinderfesttag von etwa 8 bis etwa 11 Uhr während des großen Vormittagsumzugs im gesamten Stadtgebiet und von etwa 13 bis 15 Uhr aufgrund der Nachmittagsumzüge in den Stadtteilen zur kurzzeitigen Sperrungen für den Verkehr. Es ist deshalb sinnvoll, bei Terminen mehr Zeit einzuplanen.

Das sind die betroffenen Straßen

Betroffene Straßen am Vormittag sind: Aeschacher Markt, Alfred–Nobel–Platz, Bahnhofsplatz, Barfüßerplatz, Berliner Platz, Bismarckplatz, Brettermarkt, Bregenzer Straße, Brougierstraße, Chelles–Allee, Cramergasse, Europaplatz, Fischergasse, Friedrichshafener Straße, Ladestraße, Langenweg/Langenweg „alt“, Laubeggengasse, Ludwigstraße, Marktplatz, Maximilianstraße, Reichsplatz, Rickenbacher Straße, Schmiedgasse, Schulstraße, Seehafen, Seeheim und Zwanzigerstraße.

Folgende Parkplätze sind wegen des Kinderfestes gesperrt (Änderungen vorbehalten):

Parkplatz Hintere Insel/Quartiersgarage: (Parken nur für Inhaber einer dort gültigen Sonderparkberechtigung): Sperrung der Parkplätze mit verbleibenden Restkapazitäten von Samstag, 22. Juli, 7 Uhr, bis Sonntag, 30. Juli, 20 Uhr (hier auch Sperrung für U&D).

Parkplatz der Stadtverwaltung an der Toskana: Sperrung aller Parkplätze am Mittwoch, 26. Juli, 6 Uhr bis 12 Uhr.

Busparkplatz am Karl–Bever–Platz: Sperrung aller Parkplätze am Mittwoch, 26. Juli, 6 Uhr bis 11.30 Uhr.

Parkplatz am Freizeitzentrum Oberreitnau: Sperrung aller Parkplätze von Dienstag, 25. Juli, 8 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juli, 12 Uhr.

Barfüßerplatz: Sperrung aller Parkplätze, außer Teilbereich zwischen Schule und Forum am See am Mittwoch, 26. Juli, von 6 bis 10 Uhr.

Bazienstraße: Sperrung der Lehrerparkplätze von Montag, 24. Juli, 7 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr.

Brougierstraße: Sperrung aller Parkplätze am Mittwoch, 26. Juli, von 6 bis 9 Uhr.

Brettermarkt: Sperrung der Parkplätze vor Hausnummer 8 und Hausnummer 10 am Mittwoch, 26. Juli, von 6 bis 10 Uhr.

Leiblachstraße: Sperrung der Parkplätze Höhe Schule beziehungsweise Turnhalle von Mittwoch, 26. Juli, 11 bis 23 Uhr.

Schulstraße: Sperrung der Parkplätze am Seitenstreifen zwischen Hausnummer 10 und 16 von Montag, 24. Juli, 7 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr, sowie Sperrung aller Parkplätze im Schulhof von Montag, 24. Juli, 7 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juli, 20 Uhr.

Bewohner mit Sonderparkausweis für die Quartiersgarage dürfen von 22. bis einschließlich 30. Juli unter Auslage des Sonderparkrechts innerhalb der markierten Parkflächen in den Straßen Aeschacher Ufer/Hasenweidweg und am Parkplatz P2 (ehemaliger Bauhof) parken.

Rückfragen beantwortet die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 08382/918-325 oder -314.