Das Hotel ist ihr Zuhause. Hier hat sie als kleines Kind gegessen, gespielt und mit prominenten Gästen geplaudert. Nun ist Claudia Schielin selbst die Chefin des Hotel Bad Schachen: „Für mich war immer klar, dass das Hotel mein Weg ist.“

Wo sonst Gäste sitzen, stehen Pflanzen dichtgedrängt im Salon. Möbel sind abgedeckt, das Foyer ist verlassen: Winterruhe im Hotel. Nur ein Raum ist beheizt, aber ein Blick auf den See reicht, um vom Sommer zu träumen.

Ihre Gäste in Urlaubsstimmung zu versetzen, das ist die Mission von Claudia Schielin. „Ich habe die Atmosphäre immer geliebt“, sagt die 39-Jährige. Sie ist nebenan in der gelben Villa aufgewachsen, das Hotel war ihr „erweitertes Wohnzimmer“.

Auf dem Arm von Rod Steward

Da warteten oft spannende Gäste. Sie erinnert sich an Rod Steward, der sie gleich auf den Arm genommen habe, und einen Sänger von Santana, der im Dampfbad Gesangsübungen machte. Und natürlich an das Treffen von Helmut Kohl mit dem französischen Präsidenten im Hotel Bad Schachen.

Darauf hatte sich das kleine Mädchen nämlich vorbereitet und mit ihrer Mama immer wieder die Begrüßung auf Französisch geübt: Doch als Francois Mitterand aus dem Hubschrauber stieg, „hat er mich noch nicht mal angeschaut“. Heute kann sie darüber lachen.

Claudia Schielin ist seit dem 19. Januar offiziell die Geschäftsführerin des Hotel Bad Schachen. Sieben Generationen haben es geschafft, aus dem kleinen Schwefelbad von 1752 das beliebte Hotel am Ufer des Bodensees zu machen. Nun ist die achte Generation am Zug.

Sie kennt jeden Winkel im Hotel

Sie weiß, dass eine „Riesenaufgabe“ auf sie wartet. Und auch, wenn sie das ab und zu ängstige: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Das Rüstzeug bringt sie mit. Der Dienstleistungsgedanke ist Teil ihrer DNA, das Hotelfach hat sie von der Pike auf gelernt. Schon als 14-jährige Schülerin hatte sie ihren ersten offiziellen Job im benachbarten Parkstrandbad, das ebenfalls der Familie Schielin gehört. Aber auch im Abdeckservice packte sie mit an. Im Hotel kennt sie jeden Winkel.

Ein Familienhotel mit Tradition: das Hotel Bad Schachen. (Foto: Gerhard Kassner )

Nach dem Abitur am Valentin-Heider-Gymnasium zog es sie erst mal ins Ausland. Sie absolvierte die Hotelfachschule in Lausanne und sammelte erste Berufserfahrung auf der Kanalinsel Jersey.

Warum das Adlon und Steigenberger nicht ihre Welt sind

2014 kehrte Claudia Schielin zurück nach Deutschland und lernte - wie könnte es auch anders sein - im Hotel Bad Schachen ihren späteren Mann kennen. Gemeinsam gingen sie nach Berlin, wo sie im Adlon und im Steigenberger arbeiteten. Seither weiß sie: Konzernhotels sind nicht ihre Welt. Nach drei Jahren zog es Claudia Schielin zurück ins Familienhotel - mitten in der Corona-Pandemie.

Nun hat sie die Nachfolge ihrer Mutter Isolde Schielin angetreten und ist im Sommer Chefin von hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Ein Generationenwechsel ist oftmals nicht leicht“, räumt Claudia Schielin ein. „Sicherlich brauche ich noch etwas Zeit, um in der neuen Rolle so richtig anzukommen.“

Zwei große Herausforderungen

Die Herausforderungen sind groß. Personalmangel und Sanierungsstau sind zwei große Themen, die die Geschäftsführerin angehen muss. Im Januar und Februar sitze sie auf heißen Kohlen, weil sie nicht wisse, ob sie genügend Personal bekomme. „Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger.“

Die Fischerstube: der älteste Gastraum des Hauses und – wenn wieder genug Personal da ist – zweites Restaurant. (Foto: Jürgen Wisckow/Hotel Bad Schachen )

In Corona-Zeiten habe das Hotel seine Zimmerzahl von ursprünglich 128 auf 80 Zimmer reduziert. Wegen des Personalmangels bleibe das so.

Dass das ehrwürdige Hotel einen Investitionsstau hat, daraus macht Claudia Schielin keinen Hehl: „Wir haben viele veraltete Zimmer und Bäder.“ Manche Gäste kämen mit Erwartungen in ihr Hotel, die sie nicht erfüllen könnten.

Kommt der große Umbau?

Das soll sich ändern. Ihre Vision ist es, das Hotel so aufzurüsten, „dass wir ganzjährig aufmachen können“. Wenn alles nach Plan verläuft, soll es relativ zeitnah einen umfangreichen Umbau geben. „Das hängt aber von mehreren internen und externen Faktoren ab.“

Wenn aus dem Saisonbetrieb ein Jahresbetrieb würde, wäre das Hotel als Arbeitgeber attraktiver. Dass das Angebot auch im Winter angenommen werde, daran hat Claudia Schielin keinen Zweifel. In Lindau sei zu jeder Jahreszeit etwas geboten. „Und unsere Lage ist fantastisch. Besser geht es nicht.“

Grand Hotel statt Sterne-Stress

„Ich werde keinen modernen Schuppen daraus machen“, sagt Claudia Schielin lachend. Auch nach dem Umbau soll das Hotel seinen traditionellen Stil als Grand Hotel behalten. So bezeichnen die Inhaber das Hotel, seitdem sie die Sterne-Klassifizierung aufgegeben haben. Die Bezeichnung Grand Hotel knüpfe an die Geschichte und Tradition des Hauses an - genauso wie das gediegene Interieur mit den alten Ohrensesseln in der Lobby.

Die neue Geschäftsführerin Claudia Schielin will an der traditionellen Atmosphäre eines Grand Hotels festhalten: Hier ist die großzügige Hotelhalle zu sehen, die an die Seeterrasse angrenzt. (Foto: Hotel Bad Schachen )

Was Claudia Schielin aber auf den neuesten Stand bringen will, sind die technischen Anlagen. Angefangen von der Heizung bis hin zum WLAN, das trotz der dicken Hotelwände schnell sein muss.

Was sie bereits jetzt umgesetzt hat: Sie hat einen Vertrag mit einer Social-Media-Agentur abgeschlossen, nutzt nun eine eigene Hotel-App und hat mit Winzerin und Schulfreundin Teresa Deufel ihren eigenen Hauswein kreiert.

Gastgeberin aus Leidenschaft

Wenn Claudia Schielin von ihren Projekten erzählt, spürt man: Sie steht in den Startlöchern und freut sich darauf, Gastgeberin zu sein. Das steht auch - neben ihrer offiziellen Bezeichnung als Geschäftsführerin - auf ihrer Visitenkarte. „Das hat was von Familienbetrieb“, findet sie. An ihrer Seite stehen ihr Mann, der ebenfalls als Gastgeber auftritt, und Hans-Peter Grüneberg, der zweit zehn Jahren Direktor im Hotel ist.

„Ich habe das Gefühl, dass es wieder so richtig los geht“, sagt Claudia Schielin. Die Leute wollten wieder reisen. Außerdem stünden viele Veranstaltungen an, sagt Schielin und erinnert daran, dass die Nobelpreisträger bereits seit 70 Jahren im Hotel Bad Schachen wohnen.

Das ist schon ein großer Spagat. Claudia Schielin

Nun steht ihr bevor, was ihre Mutter einst auch gemeistert hat: Familie und Hotel unter einen Hut zu bekommen. „Das ist schon ein großer Spagat“, weiß Schielin, die zwei Jungs im Alter von drei und eineinhalb Jahren hat.

„Aber wenn die Oberbürgermeisterin mit zwei Kindern eine Stadt leiten kann, dann kann ich auch ein Hotel führen“, sagt sie lachend. Außerdem bekomme sie Unterstützung von einer Nanny und den Omas.

Die Jungs fühlen sich im Hotel wohl - und freuen sich, wenn Stammgäste Geschenke mitbringen. Für die neunte Generation gibt es im Hotel Bad Schachen noch viel zu entdecken.