Acht Menschen sind in Lindau im vergangenen Jahr nach einem Verkehrsunfall gestorben. Die Zahl der Verkehrstoten hat nicht nur in Lindau, sondern im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zugenommen. Die Polizei will gegensteuern.

Auf der B31 gab es 2023 viele Unfälle. Allein im Bereich um Lindau starben dabei fünf Menschen.

Im Januar stieß ein Kleintransporter bei Sigmarszell frontal mit einem Sattelzug zusammen, bei diesem Unfall gab es zwei Tote. An Karfreitag kam es auf Höhe Rickatshofen erneut zu einem Frontalzusammenstoß. Wieder starben zwei Menschen.

Ende des Jahres verlor eine Beifahrerin ihr Leben, nachdem ihr Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert war.

Drei weitere Menschen starben laut Statistik der Polizei im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen: eine Radfahrerin bei Nonnenhorn, ein Mann, der mit seinem Auto beim Esso-Kreisel in einen Baum gefahren war - und die Fußgängerin, die zwei Tage vor Weihnachten auf der Friedrichshafener Straße von einem Auto erfasst wurde.

Raser werden konsequent verfolgt

Acht Verkehrstote sind für Lindau ein hoher Wert. Zum Vergleich: 2022 starben im ganzen Landkreis zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall. Auch im Bereich des gesamten Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist die Zahl der Verkehrstoten gestiegen.

„Ein tödliches Ende nahmen im vergangenen Jahr 53 Verkehrsunfälle, bei denen 59 Menschen ums Leben kamen“, heißt es in der Pressemitteilung zur Unfallstatistik. Die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten liege damit über dem langjährigen Schnitt und sei so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr.

„Die Entwicklungen des vergangenen Jahres beobachten wir mit großer Sorge - jeder Mensch, der im Straßenverkehr sein Leben verliert, ist einer zu viel“, sagt Dominikus Stadler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Tödliche Unfälle passierten häufig außer Orts. „Da die hohen gefahrenen Geschwindigkeiten oft fatale Folgen haben, verfolgen wir Temposünder und Raser konsequent.“

Mehr als die Hälfte der getöteten Radler trug keinen Helm

Weil die Zahl der Unfälle mit dem Rad im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls gestiegen sei, rücke auch diese Art der Mobilität ins Blickfeld der Polizei. „Wir möchten insbesondere die Menschen erreichen, die mit Fahrrad oder Pedelec unterwegs sind und dort gezielt auf die Gefahren aufmerksam machen“, sagt Stadler.

Eine Analyse der Unfallstatistik des Präsidiums zeigt: In der Altersgruppe ab 50 Jahren steigt die Gefahr, dass eine Radfahrerin oder ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt oder gar getötet wird. „Zudem ergab die Auswertung, dass mehr als die Hälfte aller Schwerverletzten und Getöteten keinen Schutzhelm trugen“, heißt es in der Pressemitteilung des Präsidiums.

Als Reaktion auf diese Ergebnisse kündigt das Präsidium für dieses Jahr einen Drei-Punkte-Plan an, „der auf gezielte Maßnahmen in den betroffenen Gruppen setzt“. Neben der Verkehrserziehung an Schulen gehören dazu gezielte Kontrollen, bei denen Beamte auf Gefahren aufmerksam machen und dazu sensibilisieren, Helm zu tragen - und Fahrradtrainings für Senioren.

„So möchten wir die Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer weiter erhöhen“, sagt Polizeivizepräsident Stadler.