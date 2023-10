Vor neun Monaten hatten der Lindauer Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn und die Zuständigen der VHS Lindenberg viele mit der Nachricht überrascht: Die beiden Volkshochschulen im Westallgäu und in Lindau denken über eine Fusion nach.

Zunächst klang es Ende Januar, als ob schon zahlreiche Weichen dafür gestellt wären. Im Sommer hat auch bereits der Lindenberger Stadtrat einer künftigen Zusammenarbeit zugestimmt.

Lindau lässt sich Zeit fürs Prüfen

In Lindau allerdings ist in den vergangenen Monaten nur selten etwas zu hören gewesen. So hieß es nach dem Beschluss im Westallgäu auf Nachfrage der LZ im August, die Stadt prüfe das Ganze noch. Der Stadtrat werde das in einer seiner nächsten Sitzungen diskutieren.

Den Ende Januar geäußerten Optimismus, dass eine solche Fusion beiden Seiten nur Vorteile bringe und relativ rasch vorbereitet werden sollte, bremst die stellvertretende Lindauer Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller aktuell aus.

„So eine Fusion dauert mindestens zwei Jahre, bis sie umgesetzt werden kann“, stellt sie im Gespräch mit der LZ fest. Und verweist darauf, dass die immer wieder als Vorbild genannte VHS-Fusion im Augsburger Raum nach ihren Informationen sogar noch mehr Zeit in Anspruch nehme.

Ein wichtiger nächster Schritt für Lindau ist nach Dorfmüllers Worten der sogenannte Prüfauftrag. „Das ist dann eine politische Entscheidung, die wir im Stadtrat treffen müssen.“

Bei Bildung spielt Geld wichtige Rolle

Klar ist der Bürgermeisterin, dass Kultur und Bildung „nie schwarze Zahlen schreiben werden“, wie sie es formuliert. Sprich, die Stadt Lindau muss bisher und auch künftig für die Bildungsarbeit der Volkshochschule Geld in die Hand nehmen.

Der Blick in den städtischen Haushalt zeigt: Bei jährlichen Ausgaben von zuletzt 550.000 bis knapp 600.000 Euro bleibt im Abschnitt „Volksbildung“ durchschnittlich ein Defizit von gut 300.000 Euro, das die Stadt ausgleichen muss.

Ob Lindau sich das angesichts der äußerst angespannten Finanzlage auch weiterhin leisten kann und will, vermag Dorfmüller derzeit nicht zu beantworten: „Sie wissen ja: Wir befinden uns in einer Konsolidierungsphase.“

Über Lischinskis Nachfolge noch nicht entschieden

Offen ist bei der Lindauer VHS aber nicht nur die Frage der Fusion. Auch die Nachfolge des bisherigen VHS-Leiters Horst Lischinski ist noch nicht entschieden, sagt Dorfmüller auf Nachfrage der LZ. Später in der Sitzung des VHS-Beirats verweist sie darauf, dass es eine Reihe von Bewerbungen gebe. Eine Entscheidung des Stadtrats dazu gebe es aber noch nicht. Die könnte in der November-Sitzung fallen.

Nach der Rede von Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller ringt der langjährige Volkshochschul-Leiter Horst Lischinski sichtlich ergriffen um Worte. So emotional hat er sich seinen Abschied nicht vorgestellt. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Lischinski sitzt unterdessen ein letztes Mal in seinem Berufsleben im großen Saal des Alten Rathauses. Mit dem Raum verbindet er viele Erinnerungen, wie er später schildert. Das fängt natürlich an jenem Nachmittag im Jahr 1991 an: An die 130 Frauen und Männer hatten sich dafür interessiert, als die Stadt Lindau die VHS-Leitungsstelle erstmals hauptamtlich ausgeschrieben hatte.

„Acht Menschen kamen damals in die letzte Auswahlrunde“, erinnert sich der gebürtige Lindauer, der in wenigen Tagen seinen 66. Geburtstag feiert. Als ihm die Stadträte dann in diesem großen Saal verkündeten, dass die Wahl auf ihn als neuen VHS-Leiter gefallen ist, sei er vollkommen überwältigt gewesen, erinnert sich Lischinski.

Eigene VHS-Räume waren Quantensprung

Nach einem Jahr als „Vize“ hat er dann ab Sommer 1992 gut drei Jahrzehnte lang die Fäden für die Lindauer VHS in Händen gehalten. Er hat unter anderem den Umzug in deren eigene Räume im Uferweg mitgestaltet ‐ „das ist ein Quantensprung gewesen“.

Gefreut hätte sich Lischinski über das auf der Hinteren Insel angedachte eigene Bildungshaus. Das ist allerdings mit dem Bürgerentscheid in weite Ferne gerückt. „Räume haben in der VHS-Arbeit immer eine wichtige Rolle gespielt“, sinniert er rückblickend.

Mit wechselnden pädagogischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hat der VHS-Leiter das Kurs- und Seminarangebot kontinuierlich ausgebaut. Vier Säulen tragen die Lindauer Semesterprogramme: Sprachen, berufliche Bildung, Gesundheit und Freizeitthemen.

Breites Kursangebot startet wieder durch

Lischinski freut sich, dass nach dem Pandemie-bedingten massiven Einbruch nun in der Lindauer VHS wieder über 100 Kurse belegt werden können. In seiner letzten Bilanz vor dem VHS-Beirat geht er davon aus, dass in diesem Herbst über 850 Menschen diese nutzen werden. Vor allem die Gesundheitsthemen sind mit über 300 Teilnehmern nach seinen Worten „stark gefragt“.

Auch auf die seit 1. Oktober neue pädagogische Mitarbeiterin in der VHS stößt Horst Lischinski an: Die gebürtige Lindauerin Emel Kücükosman hat ihr Abitur am Valentin-Heider-Gymnasium gemacht, Soziologie und empirische Kulturwissenschaften studiert und freut sich, dass sie nun beruflich in ihre Heimatstadt zurückkehren kann. (Foto: Evi Eck-Gedler )

Die Organisation fürs kommende Frühjahrssemester hat Lischinski mittlerweile an seine Stellvertreterin Lea Gottschick und die neue pädagogische Mitarbeiterin Emel Kücükosman abgegeben. Das neue Programm soll am 30. Januar erscheinen. „Wir sind auf gutem Kurs“, heißt es zum Abschied von Horst Lischinski.

Es sind ganz tolle menschliche Verbindungen entstanden, die die VHS-Arbeit tragen. Horst Lischinski

Sichtlich ergriffen ist er, als Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller auf seine Arbeit zurückblickt, an Höhepunkte erinnert wie eben den Umzug oder seinen langjährigen Vorsitz der schwäbischen Volkshochschulen.

Als sie mit Augenzwinkern über kleine Details am Rande plaudert, aber auch Lischinskis Stärken beschreibt, blättert er verlegen in den Seiten, die eigentlich Säule für seinen eigenen Rückblick sein sollten. Dafür fehlen ihm nach Dorfmüllers Rede zunächst schlicht die Worte.

Lebenslanges Lernen auch in der Rente

Lischinskis persönlicher Kurs wird sich mit dem Rentenbeginn am 1. November durchaus etwas ändern. Wobei Lesen und lebenslanges Lernen für ihn weiter eine wichtige Rolle spielen werden, versichert der knapp 66-Jährige später bei einem Glas Sekt in kleiner Runde. Er könne ja nun privat den ein oder anderen Kurs belegen.

Weiterhin werde man ihn sicher bei Wind und Wetter durch die Stadt radeln sehen. „Wissen Sie ‐ in den gut 30 Jahren VHS-Arbeit bin ich rechnerisch mit dem Rad eineinhalb Mal um die Erde gefahren“, grinst er dann, als sich seine Emotionen über die Abschiedsrede der Bürgermeisterin so langsam wieder legen.

Mit Kommunalpolitikern und Kursleiterinnen wird über so manches Erlebte aus den gut 30 Jahren geplaudert. „Es sind ganz tolle menschliche Verbindungen entstanden, die die VHS-Arbeit tragen“, freut sich Lischinski. Aber auch darüber, dass er nach seinem Abschied nun Zeit habe, im kommenden Jahr endlich seinen gut einjährigen Enkel in den USA zu besuchen.