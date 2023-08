Abgelaufenes Fleisch und Insekten: Wie es mit den Restaurants weitergeht

Abgelaufenes Fleisch, Insektenbefall, Mängel bei der Schädlingsbekämpfung: Mitte Juli haben Lebensmittelkontrolleure insgesamt fünf Restaurants in Lindau geschlossen. Die meisten davon haben mittlerweile wieder geöffnet. Trotzdem könnte auf sie ein Strafverfahren zukommen.

„Es war ekelerregend“, sagte Landrat Elmar Stegmann im Juli. Er war bei den Kontrollen zum Teil selbst mit dabei. Gut eine Tonne Lebensmittel musste danach vernichtet werden. In den Restaurants fanden die Kontrolleure unter anderem abgelaufenes Fleisch, Schädlinge und Dreck.

Vier der fünf Restaurants haben mittlerweile wieder geöffnet. Die Mängel, die die Lebensmittelkontrolleure beanstandet hatten, wurden alle beseitigt. „Ein Betreiber hat mitgeteilt, dass er den Betrieb nicht wieder aufnehmen werde“, schreibt Angela Wolf vom Lindauer Landratsamt auf Nachfrage. „Allerdings nicht aufgrund unserer Anordnung, sondern aus wirtschaftlichen Gründen.“

Ergebnisse der Proben stehen noch aus

Alle fünf Restaurants müssen ein Bußgeld zahlen. Ob auf die Betreiber zusätzlich ein Strafverfahren zukommt, ist noch unklar. „Die Einleitung eines Strafverfahrens ist von den Untersuchungsergebnissen der entnommenen Proben abhängig“, schreibt Angela Wolf. Auf die Ergebnisse wartet das Landratsamt allerdings noch.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat die Restaurants samt deren Verstöße mittlerweile auf seiner Internetseite veröffentlicht. Eine solche namentliche Veröffentlichung erfolgt frühestens zwei Wochen nach der Kontrolle.

Wie sich dort zeigt, hatten offenbar alle Betriebe ähnliche Probleme: Überall war es unhygienisch, fast überall gab es Schädlinge. Und es wurden Lebensmittel verkauft, die nicht zum Verzehr geeignet waren. Sie waren zum Beispiel abgelaufen, nicht kühl genug gelagert oder falsch zubereitet wurden. Betroffen waren „sämtliche im Betrieb gelagerten und hergestellten Lebensmittel“, wie die Behörde schreibt.

Wird jetzt öfter kontrolliert?

Laut Landratsamt könnten die Restaurants — obwohl es sich um unterschiedliche Betreiber handelt — miteinander im Zusammenhang stehen. Kontrolliert wurden sie, nachdem die Behörde Hinweise auf Hygieneverstöße bekommen hatte. Da die Mängel nun beseitigt sind, gibt es für die Restaurants keine weiteren Auflagen.

Werden sie nun regelmäßig kontrolliert? „Die Betriebe wurden aufgrund der bekannten Vorfälle und der Kontrollen neu risikobewertet“, schreibt Angela Wolf. „Aus dieser Risikobewertung ergibt sich die neue Kontrollfrequenz.“

In der Regel führten solche massiven Hygieneverstöße dazu, dass die Betriebe in Zukunft engmaschiger kontrolliert werden.

Florentiner–Hersteller weiter geschlossen

Erst vor einigen Wochen hatte ein Süßwaren–Hersteller in Lindau für Negativ–Schlagzeilen gesorgt. Er produzierte trotz Verbots weiter Florentiner und anderes Gebäck und brachte dieses in Umlauf. Auch in diesem Fall sprach das Landratsamt von „ekelerregenden Zuständen“.

Demnach tummelten sich Motten und Larven sowohl in Ausgangsprodukten als auch im fertigen Gebäck. Der Betrieb ist weiterhin geschlossen.