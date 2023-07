Abgelaufenes Fleisch und Insektenbefall: Eine Tonne Lebensmittel vernichtet

Die Lebensmittelkontrolleure des Landratsamts haben vier Betriebe im Lindauer Stadtgebiet vorübergehend geschlossen. Der Grund: Starke Hygienemängel, kein Rückverfolgungssystem und abgelaufene Lebensmittel.

Über einen der Fälle hat die LZ vergangene Woche bereits berichtet. Es handelte sich um ein Lokal im Lindauer Stadtgebiet. Landrat Elmar Stegmann, der bei der Kontrolle selbst mit vor Ort war, fand deutliche Worte: „Es war ekelerregend“, sagte er.

Am Montag machte das Landratsamt drei weitere Fälle öffentlich. Es handelt sich um Restaurants und Imbisse, wie Sprecherin Sibylle Ehreiser auf Nachfrage schreibt. „Es liegt aktuell der Anfangsverdacht vor, dass – obschon unterschiedliche Betreiber – die Betriebe in Zusammenhang stehen könnten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Wie geht es jetzt in den Betrieben weiter?

Die Kontrollen seien anlassbezogen gewesen, es lagen also Hinweise Dritter vor. „Wir sind auch hier mit aller Konsequenz vorgegangen und haben knapp eine Tonne Lebensmittel vernichten müssen,“ erläutert Landrat Elmar Stegmann. Vergangene Woche berichtete er von „Insektenbefall, Verschmutzungen und Fleisch, dessen Verbrauchsdatum seit mehreren Wochen abgelaufen ist“.

Wie geht es jetzt in den Betrieben weiter? Laut Landratsamt bleiben sie so lange geschlossen, bis die Mängel behoben sind und dort wieder Lebensmittel verarbeitet werden dürfen. Parallel dazu wird je nach Umfang der festgestellten Mängel ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Der jeweilige Betreiber hat dann die Möglichkeit, binnen 14 Tagen eine Stellungnahme abzugeben. Nach der Frist erfolgt dann ab einem Bußgeld in Höhe von 350 Euro eine namentliche Veröffentlichung auf der Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Vor der Veröffentlichung auf dieser Internetseite darf das Landratsamt die Betriebe nicht benennen.

Süßwaren–Hersteller sorgt schon im Herbst für Negativ–Schlagzeilen

Erst vor Kurzem hatte ein Süßwaren–Hersteller in Lindau für Negativ–Schlagzeilen gesorgt. Das Landratsamt hatte dem Betrieb bereits im vergangenen Herbst die Produktion von Lebensmitteln verboten. Damals war der Fall im Internet veröffentlicht worden.

Nach Angaben des Landratsamts produzierte der Süßwaren–Hersteller trotz Verbots weiter Lebensmittel und brachte sie in Umlauf. Auch in diesem Fall war von „ekelerregenden Zuständen“ die Rede. Demnach tummelten sich Motten und Larven sowohl in Ausgangsprodukten als auch im fertigen Gebäck. Der Betrieb ist weiterhin geschlossen.