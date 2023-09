Die Abbiegespur der Bregenzer Straße wird am Dienstag, 12. September, von 8 Uhr bis 12 Uhr in Fahrtrichtung Bregenz gesperrt. Wegen eines Sturmschadens muss dort ein größerer Baum gefällt werden. Dafür rückt ein Autokran an.

Die Umleitung erfolgt über den Kreisverkehr an der Autobahn zurück zu Autopartners und dann über die Linksabbiegespur wieder in Richtung Bregenz. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.