„Die Situation an den Sammelstellen hat sich im Vergleich zum Frühsommer überhaupt nicht verbessert.“ Nicht nur ZAK–Sprecher Thomas Settele schüttelt resigniert den Kopf. Auch in der Geschäftsführung des Abfallentsorgers sorgt das Thema „Störstoffe“ im Lindauer Grüngut für Unmut.

Denn was dort an Restmüll, Plastikabfällen und teilweise sogar Schrott landet, ist eine Gefahr für das Kompostwerk des ZAK in Kempten: Alteisen kann dort den Schredder schädigen und damit für hohe Schäden und Stillstand im Werk sorgen. Sogar Betonbrocken seien bereits im Grüngut aufgetaucht.

Bisher Zusatzservice für Lindau

Dabei nimmt Lindau im ZAK–Bereich eine Sonderstellung ein. Denn nur in der Kreisstadt am Bodensee gibt es jene öffentlichen Sammelstellen für Gartenabfälle. Dort dürfen Pflanzenreste, Laub, Rasen– und Heckenschnitt, Unkraut sowie gekürzte Äste entsorgt werden. Im gesamten übrigen ZAK–Gebiet müssen Menschen ihre Grüngut–Abfälle in Container in den Wertstoffhöfen bringen.

Kameras werden demnächst installiert. Thomas Settle

Dem zuständigen ZAK–Geschäftsführer Andreas Breuer ist bewusst, dass in den Lindauer Grüngut–Boxen hin und wieder Dinge wie kleine Plastikblumentöpfe auftauchen können. Für solche „Störstoffe“ hat der ZAK seine Anlage technisch nachgerüstet. Denn aus den Gartenabfällen wird überwiegend Komposterde hergestellt — und da wolle kein Gärtner Mikroplastik enthalten haben.

Dass der Anteil an Müll in den Grüngut–Boxen seit guten einem Jahr jedoch ständig steigt, will beim ZAK niemand mehr hinnehmen.

ZAK lässt per Video überwachen

Erste ernste Konsequenz: Um Müllsünder ermitteln zu können, werden die Grüngut–Plätze per Videotechnik überwacht. „Kameras werden demnächst installiert“, sagt ZAK–Sprecher Settele auf Nachfrage der LZ. Installieren werden die jenes ZAK–Personal, das für die Wertstoffhof–Betreuung zuständig ist.

In Gedanken ist man beim ZAK jedoch schon einen Schritt weiter: Die Lindauer Grüngut–Boxen dürften bald Vergangenheit sein. Mehrfach hatten ZAK–Verantwortliche gemahnt, dass letztendlich die Plätze geschlossen, sprich abgebaut werden könnten.

Das rückt jetzt in greifbare Nähe: „Eine Einstellung dieses Services steht akut im Raum“, betont Settele. Nach seinen Worten wird bereits ausgelotet, ob das die Geschäftsführung selbst entscheiden kann. Ansonsten dürfte die Verbandsversammlung diesen Schritt in ihrer Dezember–Sitzung beschließen.

Bleiben eigener Kompost oder Wertstoffhof

Verschwinden die Grüngut–Boxen aus dem Lindauer Alltag, dann müssen Gartenbesitzer Unkraut, Rasen– und Strauchschnitt entweder selbst auf dem eigenen Grundstück kompostieren. Oder sie müssen sie — wie im gesamten übrigen Verbandsgebiet — in die Wertstoffhöfe fahren oder am offiziellen Kompostplatz des ZAK in Schwatzen abgeben. Und das eben nur während der jeweiligen Öffnungszeiten und damit unter Aufsicht.

„Die Situation ist alles andere als schön.“ Man wisse, dass einen Service einzustellen „immer eine heikle Situation“ sei. „Man trifft auf Grund von einigen Unbelehrbaren eine Mehrheit, die sich an Vorgaben hält“, ist dem ZAK–Sprecher Thomas Settele bewusst.