Der 93-jährige Segler, der vor knapp zwei Wochen auf dem Bodensee bei Lindau über Bord gegangen war, wurde tot geborgen. Das bestätigt die Lindauer Kriminalpolizei am Dienstagnachmittag auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. An dem Fund beteiligt waren wieder Mantrailing-Hunde. Solche Hunde haben bereits 2021 einen Verschollenen im Bodensee aufgespürt.

Der Vermisste, der aus dem Bodenseekreis stammte, wurde bereits am vergangenen Freitag gefunden. Christian Müller von der Münchner Firma „Tauchdienste“ war gemeinsam mit Carmen Köster an den Bodensee gekommen, um nach ihm zu suchen. Mitgebracht hatten sie die beiden Suchhunde Louis und Luzie.

Ohne die guten Zeugenaussagen wäre das in dieser Geschwindigkeit nicht möglich gewesen. Christian Müller

Die Hunde sind keine Leichenspürhunde, sondern als Mantrailer auf den Individualgeruch von Menschen trainiert. Schon 2021 hatte eine Gruppe um Christian Müller und Carmen Köster gemeinsam mit solchen Hunden im Bodensee bei Lindau einen Mann gefunden, der dort bereits ein Jahr lang verschollen war. Hund Louis war damals schon dabei.

Wasser war an Fundstelle 61 Meter tief

Am vergangenen Donnerstag waren Müller und Köster zur Recherche an den Bodensee gekommen, am Freitagvormittag fuhren sie mit den Hunden aufs Wasser. Schon kurz darauf entdeckten sie den Mann. „Ohne die guten Zeugenaussagen wäre das in dieser Geschwindigkeit nicht möglich gewesen“, betont Christian Müller.

Denn der 93-Jährige habe nur 50 Meter entfernt von dem Punkt gelegen, wo Wassersportler den 93-Jährigen am Nachmittag des 6. September um Hilfe rufen hörten. Das war etwa südwestlich des Lindauer Pulverturms. Das Wasser ist an dieser Stelle 61 Meter tief.

Als Geruchsprobe für die Hunde diente ein Gegenstand vom Boot. Nachdem die Tiere den Punkt bestätigt hatten, schickte Christian Müller seinen Tauchroboter mit integriertem Sonar ins Wasser. Eine Kamera bestätigte schließlich den Fund.

Die Firma „Tauchdienste“ hat sich auf die Suche nach vermissten Personen im Wasser spezialisiert. Weil ihre Technik der der Polizei überlegen ist, hat Christian Müller die Lindauer Wasserschutzpolizei schon öfter bei Suchen unterstützt. In Polizeikreisen gilt er seit vielen Jahren als Koryphäe bei der Suche von Vermissten auf See.

Mit dem Tauchroboter der Lindauer Wasserschutzpolizei wurde der 93-Jährige noch am vergangenen Freitag geborgen.

Keine Hinweise auf ein Verbrechen

Beerdigt ist der Mann noch nicht. Die Staatsanwaltschaft habe den Leichnam noch nicht freigegeben, erklärt ein Kriminalpolizist auf Nachfrage. Aus polizeilicher Sicht gebe es allerdings keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Beamten gehen nach wie vor von einem Unfall aus.

Wassersportler hatten am Nachmittag des 6. September Hilferufe gehört und dann ein herrenloses Boot gefunden. Rettungskräfte aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich und der Schweiz suchten bis Einbruch der Dunkelheit nach dem Mann, fanden ihn aber nicht mehr.

In den Tagen darauf waren neben Sonargeräten und Tauchern auch Leichenspürhunde auf dem Bodensee im Einsatz gewesen. Sie hatten den Mann nicht gefunden.