Beim Bremsen kommt ein 84-Jähriger aus Versehen auf das Gaspedal und donnert gegen ein Tor. Der Senior muss ins Krankenhaus - sein Auto hat einen großen Schaden.

Am Freitagnachmittag fuhr der 84-jähriger Senior aus Lindau mit seinem Auto laut Polizei in Schrittgeschwindigkeit in sein Privatgrundstück in der Friedrichshafener Straße. Beim Anbremsen sei er versehentlich zugleich auf das Gaspedal gekommen. Deshalb stieß sein Auto gegen das Ausfahrtstor.

Bei dem Aufprall wurden laut Polizei sämtliche Airbags ausgelöst. Der Mann wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Hoher Schaden am Auto

Das Auto war so beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Unfall kommt dem Mann teuer zu stehen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 25.000 Euro.