838 Tage unerlaubt in Europa - Polizei weist Albaner ins Heimatland zurück

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend, 5. März, einen albanischen Staatsangehörigen auf dem Luftweg in sein Heimatland zurückgewiesen. Der Migrant hielt sich nach Angaben der Beamten seit längerem rechtswidrig in Europa auf und hatte am Vortag versucht, mithilfe eines Landsmannes unerlaubt über den Grenzübergang Hörbranz nach Deutschland einzureisen.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Tag zuvor bei Sigmarszell einen in Albanien zugelassenen und mit zwei Männern besetzten Wagen. Der 28-jährige albanische Fahrer wies sich mit gültigen Dokumenten, seinem albanischen Reisepass und deutschen Aufenthaltstitel aus. Der 22-jährige Beifahrer legte nur seinen Reisepass vor.

Auch in Frankreich war er aufgeflogen

Die Beamten stellten bei der Überprüfung der Ein- und Ausreisestempel fest, dass der junge Mann seine erlaubte visafreie Kurzaufenthaltsdauer im Schengenraum weit überschritten hatte. Der Albaner hielt sich bereits über zwei Jahre unerlaubt in Europa auf.

Die Beamten fanden zudem heraus, dass der Migrant bereits im vergangenen April durch die französischen Behörden eine Aufforderung zur freiwilligen Ausreise erhalten hatte. Offensichtlich war der 22-Jährige dieser nicht nachgekommen. Bei der Fahndungsüberprüfung stellten die Polizisten fest, dass dann im Mai 2023 eine Rückkehrentscheidung durch Frankreich ergangen war.

Sein Fahrer wird auch angezeigt

Der Fahrer, der in München mit Wohnsitz gemeldet ist, erhielt eine Anzeige wegen Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise. Er durfte nach Abschluss der Maßnahmen die Weiterfahrt antreten. Die Beamten informierten die für den 28-Jährigen zuständige Ausländerbehörde über den Fall.

Die Bundespolizisten zeigten den Beifahrer wegen versuchter unerlaubter Einreise an und brachten ihn zum Flughafen Frankfurt am Main, wo am Dienstagabend ein Flugzeug nach Tirana abhob. Für die Rückführungskosten hatte der Mann außerdem 350 Euro hinterlegen müssen.