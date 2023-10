82-Jähriger fällt nicht auf Schockanrufer herein

Ein 82-jähriger Mann aus Lindau ist am Mittwoch gegen 19 Uhr von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden. Dieser gab an, dass die Tochter des 82-jährigen einen Verkehrsunfall gehabt habe, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Die Tochter würde sich nun in Untersuchungshaft befinden und es wäre eine Kaution von 25.000 Euro fällig. Da dem 82-jährigen die Betrugsmasche bekannt war, beendete er das Gespräch und verständigte die richtige Polizei. Zu einem Schaden kam es nicht.