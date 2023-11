Die Plätzchen sind schon gebacken. Die 79-jährige Elke Brög ist bereit. Der 79-Jährigen mangelt es aber an vielem.

Auf der Insel Lindau öffnet die Wärmestube wieder ihre Tore für alle, die in der kalten Jahreszeit Wärme brauchen. „Jetzt starte ich wieder durch“, sagt Elke Brög und lacht.

Mit ihren neuen Räumen am Paradiesplatz sei die 79-Jährige sehr zufrieden. „Da haben wir ganze Arbeit reingesteckt, dass das jetzt so schön aussieht“, sagt Brög. Vorher sei der Raum von Jugendlichen genutzt worden, die sich an den Wänden künstlerisch verewigt hätten.

Neue Räume für die Wärmestube

Jetzt steht eine lange Tafel im Raum, die Platz für ein großes Festmahl bietet. Brög möchte den Menschen, die zu ihr kommen, nämlich auch eine warme Mahlzeit bieten. Wer etwas zahlen kann und möchte, der darf spenden. Wer nicht, bekommt trotzdem etwas.

Hier kann man es sich auf dem Sofa gemütlich machen. (Foto: Falk Böckheler )

In einem offenen Nebenraum finden sich ein Sofa und zwei Sessel. „Die Leute sollen sich wohlfühlen“, meint Brög. Auch mit anderen Organisationen sei sie im Gespräch, um zukünftig auch psychische Unterstützung leisten zu können.

„Frauen helfen“ als Initiatorinnen

Die Einrichtung habe sich verbessert. So stehe ihr jetzt neben einer notdürftigen Küche auch eine Kaffeemaschine zur Verfügung. Guter Kaffee sei ihr sehr wichtig, sonst könne sie das alles nicht so bewältigen, meint Brög und grinst.

Die Plätzchen stehen schon bereit. Fehlen nur noch die Besucher. (Foto: Falk Böckheler )

Die Idee für die Wärmestube kam von der Organisation „Frauen helfen“. Der Zusammenschluss von knapp 50 Frauen aus der Region, berichtet von schweren Anfängen. Die Nachfrage sei da gewesen, das Angebot aber nicht. „Kein öffentlicher Dienst fühlt sich da verantwortlich“, sagt Ulrike Hartl, von „Frauen helfen“.

Die Kirche unterstützt

In der „Projektschmiede“ der Stadt wurde das Thema angesprochen und fand mit Elke Börg jemanden, der sich jetzt mit vollem Einsatz für die Wärmestube stark macht. So gründete sie einen Förderverein, um die Wärmestube als Teil Lindaus zu etablieren.

Der Tisch bietet viel Platz für viele Gäste. (Foto: Falk Böckheler )

Das Tagesgeschäft sei durch Spenden weitgehend gedeckt. Trotzdem mangele es laut Elke Brög an Geld. Die St. Stephan-Christus Kirche stellt ihre Räumlichkeiten vorerst zur Verfügung. Aber nur so lange, bis ein Käufer gefunden ist, erinnert Pfarrerin Margit Walterham. So lange können die Räume für die Wärmestube genutzt werden.

Geld- und Sachspenden benötigt

Die Stadt sorge dafür, dass die Nebenkosten gedeckt sind. Strom, Heizung und Wasser seien somit bezahlt. Außerdem wurde zusätzlich ein „finanzieller Zuschuss“ zugesagt, wie Pressesprecherin Patricia Herpich bestätigt. Doch Geld allein reicht nicht. „Anfangs war der Andrang groß. Mittlerweile kommt nur noch wenig“, meint Elke Brög.

Die Wärmestube hat meinem Leben irgendwo einen Sinn gegeben. Elke Brög

Damit meint sie nicht nur Geld-, sondern auch Sachspenden. „Die sind für uns genauso wichtig wie Geld. Das kann man nämlich nicht essen“, scherzt Brög. Auch Zeit sei ein teures Gut. Deshalb fehlen der Wärmestube noch viele Betreuer, die bereit wären Schichten zu übernehmen.

Die Motivation der 79-Jährigen

Ihr Ziel, ein „Wohnzimmer für die Stadt“ über das ganze Jahr zu betreuen, ist ambitioniert. Brög meint aber: „Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann nicht nur an ein paar Tagen in der Woche, sondern immer.“ Dafür fehlt für die Wärmestube auf lange Sicht ein fester Raum.

Die Motivation schöpft die 79-Jährige aus ihren eigenen Erfahrungen. Sie habe früher Autos überführt und musste immer wieder in fremden Städten übernachten. „Und wenn es mit dem Rucksack als Kopfkissen und der Jacke als Decke war ‐ Hauptsache in Sicherheit“, erinnert sich Brög.

Was die Zukunft bringt

Für dieses Gefühl soll die Wärmestube in Lindau stehen. „Man kann aber nichts übers Knie brechen“, erinnert Brög. Auf die Frage, warum sie all die Strapazen auf sich nimmt, antwortet Brög: „Die Wärmestube hat meinem Leben irgendwo einen Sinn gegeben.“

Deshalb kämpft die fast 80-Jährige Frau weiter. „Die Leute kommen, weil sie wissen, dass sie versorgt werden“, sagt Brög. Feste Räume hat Elke Brög nach wie vor nicht. Somit bleibt zu hoffen, dass genug Menschen den Förderverein und die Wärmestube unterstützen.