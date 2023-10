Eine Fußgängerin ist am Freitag in Dornbirn überfahren worden. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-jähriger Mann gegen 19.10 Uhr mit seinem Auto auf der Haselstauderstraße (L3) von Dornbirn kommend in Fahrtrichtung Schwarzach.

Zeitgleich überquerte eine 76-jährige Fußgängerin auf Höhe der Volksschule Haselstauden den dortigen - künstlich beleuchteten - Schutzweg. Der Fahrer übersah die Frau und touchierte diese vermutlich ungebremst, heißt es im Bericht.

Zehn Meter weit geschleudert

Die Fußgängerin wurde gegen die Windschutzscheibe und über das Fahrzeug geschleudert. Sie kam etwa zehn Meter nach dem Anprall auf der Straße zu liegen. Die 76-Jährige erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo sie später verstarb.

Die Polizei zog einen Sachverständigen zur Feststellung des eindeutigen Unfallherganges hinzu. Zeugen, welche zum Unfallgeschehen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn, Telefon +43 59133 8140 100, in Verbindung zu setzen.