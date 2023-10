Es ist ein Abend wie gemalt. Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) kürt sieben Preisträger in der Kategorie Comic. Mit welchen Themen sie den Nerv der Zeit treffen.

Angst, Depression und Liebe. Starke emotionale Zustände, die in der Kunst Gehör finden. „Heute feiern wir den Comic selbst“, führt Moderatorin Christine Knödler in den Abend ein. Die Besucher der IBK-Preisverleihung in der Inselhalle konnten in die vielschichtige Kunstform Comic eintauchen.

Zurecht fragt man sich: Warum eigentlich Comic? Genau aus diesem Grund will die IBK unbekanntere Nischen fördern. „Es soll der Sparte, die wir in dem Jahr gewählt haben, auch zu einer Sichtbarkeit verhelfen“, sagt Roland Hofer, Vorsitzender der Kommission Kultur der IBK. Deswegen wurde eine Gesamtsumme von 75 000 Schweizer Franken an die sieben Gewinner ausgeschüttet.

Aufmerksamkeit für die Kunstform

Darüber freut sich auch Dominik Wendland, der mit seinem „Anitdepri-Tagebuch“ über die Einstellungsphase seiner Antidepressiva spricht. Tag für Tag beschreibt er seine Gefühlswelt, die durch Medikamente beeinflusst wird. „Es ist viel passiert in der Zeit“, erinnert sich der Münchner im Interview mit der LZ. Er freue sich über den Preis und die Aufmerksamkeit, die diese Kunstform bekommt. „Heute gibt es zwei Bücher über Depressionen. Das ist in einer Post-Corona-Welt nicht verwunderlich“, witzelt Dominik auf der Bühne.

Zweifache Preisträgerin

Rina Jost liefert das zweite Werk, das die Krankheit behandelt, die so viele Menschen betrifft. Ihr Buch „WEG“ wurde gleich zweifach ausgezeichnet. Ob „Weg“ oder „weg“, lässt die Autorin offen.

Im Comic verwandelt sich eine von zwei Schwestern in einen Stein. Was manche von sich oder Mitmenschen bildlich kennen, nimmt Jost wörtlich. Die versteinerte Schwester verschwindet in ihrer Matratze. Die andere folgt und taucht ein in eine Welt, die für viele verborgen bleibt. Dort kämpfen die zwei gegen fiktive Monster und damit auch gegen die reale Depression.

Die internationale Jugendfachjury, deren Auszeichnung weitere 5000 Schweizer Franken bedeutet, lobt den Umgang mit dem relevanten Thema. Durch die Erzählweise einer Actiongeschichte würde eine „angenehme Distanz“ zu einem so schweren Thema wie Depression geschaffen.

Über Deportation und Flucht

Ein ebenfalls schweres Thema behandelt Sheree Domingo mit „Portrait of a Street“. Darin geht die gebürtige Böblingerin mit ihrem Hund durch Berlin und führt Gespräche mit den Leuten, deren Schicksale heute auf goldenen Stolpersteinen festgehalten sind. „Ich habe gegraben und bin auf super interessante Geschichten und Menschen gestoßen“, berichtet sie. Die Recherche führte sie zurück in die Zeit der NS-Diktatur und zu einem kleinen, jüdischen Mädchens, welches urplötzlich aus den Archiven verschwand.

Ein hochbrisantes und aktuelles Thema beschäftigt auch Jvana Manser in ihrem Comic „diese Leute“, das Flucht thematisiert. Dafür hatte sie im Vorfeld viele Gespräche mit Geflüchteten aus Eritrea geführt und deren Geschichte stilvoll mit ihrem eigenen „Filter“ wiedergegeben.

Die Geschichte ist eigentlich farblos. Die Farben, die auftauchen, sind Mansers Filter, oder wie sie sagt „meine Realität“. Sie will sich nicht anmaßen, die ihr anvertrauten Geschichten nachvollziehen zu können und verpackt sie in Zeichnungen, in denen sie ihre Interpretation klar kennzeichnet.

24 Stunden Zeichen-Marathon

Lea Le wurde für ihr Werk „Ein Sommernachtstraum“ ausgezeichnet, das sie in 24 Stunden auf einem Event fertigstellte. Auf das Zeichnen sei sie nicht wirklich vorbereitet. „Dieses Jahr war ich voller Energie und hatte gar keine Lust zu schlafen“, erinnert sich Lea Le. Durch den Zeitdruck habe man schlichtweg zu wenig Zeit, Hemmungen aufzubauen. So erlebt sie beim Zeichnen ihr eigenes Abenteuer.

Lena Steffinger aus Stuttgart überzeugte die Jury mit ihrem Graphic Novel „Sommer“, die eine enttäuschte Liebe behandelt. Für sie steckt in Comic viel Persönliches. Ihre Geschichte transportiere deshalb ein großes Stück von ihr selbst.

Der einzige nicht deutschsprachige Comic stammt von der Spanierin Clara San Millán und lockerte die zum Teil sehr schweren Themen auf. In ihrem humorvollen Werk fordert sie „unsere Wahrnehmung und Imagination“ heraus, sagt Roman Maeder, Mitglied der Jury, bei seiner Laudatio. So stehen in ihrem spielerischen Comic Menschen auf der Speisekarte von Karotten und Tomaten.

Die 10 000 Franken, die jeder Preis mit sich bringt, dienen den Künstlern überwiegend als Puffer, der ihnen mehr Zeit für ihre kommende Projekte gibt. „Es ist wirklich so, dass man vom Bücher machen nicht wirklich leben kann. Darum sind solche Preise unglaublich wichtig“, sagt die zweifache Gewinnerin des Abends Rina Jost.