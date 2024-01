Vor viereinhalb Jahren hat Alina Rusu die Hirsch-Apotheke auf der Insel gerettet. Denn fast hatte sich für die 500 Jahre alte Apotheke kein Nachfolger gefunden. Die junge Apothekerin ging das Risiko ein. Jetzt muss sie wieder schließen. Nicht zuletzt, weil der Apothekerberuf immer herausfordernder wird.

Die Hirsch-Apotheke in der Cramergasse ist einen Besuch wert, selbst wenn man kein Rezept in der Jackentasche hat. Die Apotheke ist eine Reliquie aus einer anderen Zeit: Die Biedermeier-Einrichtung von damals schmückt noch die Wände der kleinen Apotheke. Viele einzelne Schublädchen, beschriftet mit Kräuter- und Teenamen reihen sich aneinander. Hinter den Holzregalen stehen unzählige dunkelbraune Apothekerfläschchen.

Alina Rusu hat sich in diese Apotheke verliebt - und sie recht spontan vor viereinhalb Jahren übernommen. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Apotheke für immer hätte schließen müssen.

Medikamentenmangel und zu wenig Personal

„Die Zeit war wunderbar, ich bin jeden Tag mit Freude gekommen“, sagt Alina Rusu heute. Sie sitzt auf einem alten, mit grünem samt überzogenen Sofa in der Apotheke. Bei dem Gedanken, dass sie bald nicht mehr die Türe mit dem großen goldenen Griff aufschließen wird, füllen sich ihre Augen mit Tränen.

Die 41-Jährige schließt die Apotheke aus persönlichen Gründen, unter anderem auch wegen ihres Familienlebens und einer 70-Stunden-Woche. „Vielleicht ist es aber auch insgesamt besser so“, sagt die Apothekerin. Denn die vergangenen viereinhalb Jahre waren nicht einfach.

Lange Zeit musste sie ohne Personal auskommen, ein Jahr lang war sie ganz alleine. „Ich habe überall inseriert, aber einfach niemanden gefunden.“ Erst nach einem Jahr Suche, konnte Alina Rusu eine pharmazeutisch-technische Assistentin, kurz PTA, anstellen. Das hat sie gerettet.

Der Standort auf der Insel habe das Geschäft nicht gerade beflügelt, sagt Rusu. Es sei schwer gewesen, Kunden zu halten. „Viele haben keinen Grund, auf die Insel zu kommen“, sagt die 41-Jährige. Aber bei einigen hat Alina Rusu es dennoch geschafft. „Ohne meine Stammkunden hätte ich nicht überleben können“, sagt sie, als gerade ein Mann die Apotheke betritt.

Rabattartikel erschweren das Geschäft

Das Rezept in seiner Hand streckt er der Apothekerin entgegen. Sie weiß bereits, welche Packung sie aus dem Regal holen muss. Ass 100, wie immer. Während der Mann mit Krücken sein Medikament verstaut, eilt die Apothekerin zur Eingangstüre und hält sie für ihn auf. „Vielen Dank“, sagt der Mann.

Dass die Apothekerin die Tabletten auf Vorrat hat, ist nicht selbstverständlich. Der Medikamentenmangel sei ein großes Problem, sagt Rusu. Und bedeute oft zusätzlichen Aufwand. Als der Engpass besonders groß war, musste sie jeden dritten Kunden enttäuschen.

Dazu kommt, dass sie auf sogenannte Rabattartikel der jeweiligen Krankenkassen angewiesen sei. Das schmälere die Auswahl an Medikamenten zusätzlich. „Ständig musste ich Lösungen finden“, sagt Alina Rusu. Dazu komme immer mehr bürokratischer Aufwand.

Das Problem mit den Internetapotheken

Ein Problem, das ihrer Meinung nach immer größer werden wird, sind Internetapotheken. Gerade mit dem E-Rezept, das seit Anfang des Jahres verpflichtend ist, bekommen die Versandapotheken Zulauf. „Denn dort spart man sich die fünf Euro Rezeptgebühr.“

Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich meine Kinder so selten sehen werde. Alina Rusu

Urlaube sind für Alina Rusu bis heute selten, eine 70-Stunden-Woche die Regel. Um sich zumindest etwas Freiraum zu verschaffen, habe sie eine Mittagspause eingeführt und schließt die Apotheke mittwochs schon am Mittag. Im vergangenen Winter meldete sie die Apotheke kurzzeitig auch für die Samstage ab.

Kürzere Öffnungszeiten verschaffen der alleinerziehenden Apothekerin zwar etwas Zeit mit ihren Kindern, gleichzeitig fehlen dadurch Einnahmen.

Als alleinerziehende Mutter schwer zu stemmen

„Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich meine Kinder so selten sehen werde“, sagt sie. Gleichzeitig, ist die 41-Jährige sich sicher, sehen ihre Kinder ein Vorbild in ihr.

Denn auch wenn es oft anstrengend war: „In den vergangenen paar Jahren habe ich so viel gelernt, wie andere in 20 Jahren“, sagt sie. Waren bestellen, Buchhaltung, Marketing - Alina Rusu machte die Arbeit eines ganzen Teams.

Sie bereue es nicht, die alte Apotheke übernommen zu haben. Die Erfahrung habe sie bereichert, die Wertschätzung, die ihr viele Kunden entgegenbrachten, erfüllt.

Wie es für sie weitergeht, nachdem sie September geschlossen haben wird, weiß Alina Rusu noch nicht. Vielleicht möchte sie als angestellte Apothekerin arbeiten. „Die Nachfrage ist groß, und dann habe ich geregelte Arbeitszeiten und wieder mehr Zeit für meine Kinder.“ Und gibt es einen Nachfolger für die Apotheke? „Nein, danach sieht es nicht aus.“