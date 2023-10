70.000 Menschen besuchen Warhol-Ausstellung

Ein halbes Jahr lang waren rund 100 Original-Werke des „King of Pop-Art“ in Lindau zu sehen ‐ darunter Leihgaben aus Privatbesitz, die für die Öffentlichkeit zum Großteil in dieser Form sonst nicht zugänglich sind.

Mit den bemerkenswerten Besucherzahlen knüpft das Kuratoren-Team um Roland Doschka an die Erfolge der vergangenen Jahre an, heißt es in der Mitteilung weiter. Seit 2011 zeigt das Kulturamt Lindau hochkarätige Ausstellungen zur klassischen Moderne. Insgesamt konnten rund 800.000 Besucher begeistert werden. Seit 2019 finden die Ausstellungen im ehemaligen Postgebäude auf der Insel statt, weil das Stadtmuseum im historischen Cavazzen aufwendig saniert wird. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten sollen auch die Sonderausstellungen wieder in das „schönste Bürgerhaus am Bodensee“ zurückkehren.

Mit seinen außergewöhnlichen Präsentationen habe sich Lindau weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. „Dass es in einer Kleinstadt wie Lindau derartige Kunstausstellungen gibt, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit“, betont Kurator Roland Doschka. Es ist die Kombination aus einem hervorragenden, über mehrere Jahrzehnte gewachsenem Netzwerk, einer vertrauensvollen, höchst professionellen Zusammenarbeit und dem Einsatz eines kleinen aber überaus engagierten Teams, die das ermöglicht.

Besonderen Wert legen die Ausstellungsmacher auch auf die Kunstvermittlung. Workshops und Führungen für Kinder und Jugendliche gehören seit Beginn der Ausstellungsreihe zum Konzept und werden mehr denn je nachgefragt. „Unser wichtigstes Anliegen ist es, die Kunst zu den Menschen zu bringen“, sagt Alexander Warmbrunn, Kulturamtsleiter der Stadt Lindau. Dass die Sonderausstellungen aus dem kulturellen Leben Lindaus nicht mehr wegzudenken sind, betont Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin der Stadt. „Die Strahlkraft der Ausstellungen geht weit über Lindaus Grenzen hinaus. Wir freuen uns, dass es uns in diesem Jahr wieder gelungen ist, viele treue Kunstfreundinnen und Kunstfreunde zu begeistern. Gleichzeitig haben wir zahlreiche, vor allem auch junge Besucherinnen und Besucher hinzugewonnen. Das ist ein toller Erfolg.“