7:1 ‐ Achberg bleibt auf dem Gaspedal

Das hätte vor dem Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A2 zwischen dem SV Achberg und der SGM HENOBO niemand gedacht. Der SVA stürzte den Spitzenreiter mit einem 7:1-Erfolg. Torjäger Simon Goldbrunner erzielte vier Tore. „Achberg war galliger, vor dem Tor entschlossener. Wir waren vor allem in Hälfte zwei unterirdisch“, sagte SGM-Trainer Peter Riedmüller. Der TSV Schlachters tat sich am zwölften Spieltag beim 2:1-Erfolg beim Tabellenletzten SV Tannau schwer. Auf Kurs ist wieder die U23 des VfB Friedrichshafen.

Der längeren Pause folgt eine starke Phase

Zur Halbzeit des Spitzenspiels stand es 2:1 für den SV Achberg. Simon Goldbrunner hatte zweimal getroffen (28., 39.), Patrick Hübler verwandelte einen Freistoß zum 1:1 (31.). Während die Spieler der SGM HENOBO bereits auf dem Platz waren, kamen die Gastgeber etwas verspätet aus der Kabine. Einige Zuschauer witzelten, dass die Spieler des SVA müde seien und deshalb mehr Pause benötigten. Was dann innerhalb von fünf Minuten passierte, ließ diese Zuschauer aber verstummen. Sie waren fassungslos, was sich auf dem Platz ereignete. „Wir haben uns zur Pause neu sortiert und wollten von Beginn an Akzente setzen“, sagte Achbergs Trainer Alex Haag.

Dreimal war seine Mannschaft erfolgreich. Zunächst erhöhte der starke Marco Distl nach Vorlage von Fabian Jörg auf 3:1, kurze Zeit später war Goldbrunner zur Stelle. Der spektakulärste Treffer gelang dem fleißigen Christoph Vogler. Der Achberger hatte zuvor bereits gefährliche Freistöße und Eckbälle geschossen. Diesmal, nach 51 Minuten, verwandelte er den fünften Eckball direkt, auch Dank des Windes. Achberg gelang in diesen fünf Minuten einfach alles, HENOBO kam bei den Toren drei und vier mit dem schnellen Umschaltspiel des SV Achberg nicht klar. Die Flankengeber waren zu schnell, entwischten ihren Gegenspieler. „Wir müssen diese zweite Halbzeit aufarbeiten. Es kann nicht sein, dass wir uns als Spitzenreiter so vorführen lassen“, meinte Riedlinger.

Trainer hadert ein wenig mit dem Schiedsrichter

Der SGM-Trainer haderte aber auch mit zwei Entscheidungen des Schiedsrichters Niko Alexas in Hälfte eins. Zunächst kritisierte er, dass der Schiedsrichter ein gelbwürdiges Foul von Emanuel Fischer nicht ahndete. „Er hatte schon Gelb, das wäre dann Gelb-Rot“, meinte Riedlinger. Die zweite Schlüsselszene war ein mögliches Abseits, das eine gute Torchance von HENOBO verhinderte. „Das sind für mich zwei spielentscheidende Szenen“, sagte Riedlinger. Trotz der nachvollziehbaren Emotionen sollte aber nicht vergessen werden, dass Achberg nach einer ausgeglichenen Anfangsphase „galliger“ war. Der starke Simon Bruderhofer im Tor der SGM verhinderte mit Glanzparaden einen höheren Rückstand. Die beste: Eine Flanke von Goldbrunner wollte Distl vollenden. Bruderhofer verhinderte dies mit einer starken Parade.

Nach dem Dreifachschlag innerhalb von fünf Minuten war das Spiel entschieden. Während Achberg weiter aufs Gaspedal drückte und durch Goldbrunner sowie Alexander Schneider zwei weitere Tore schoss und noch viermal das Aluminium traf, war die Körpersprache von HENOBO die eines geschlagenen Gegners. „Die erste Hälfte war ausgeglichen, aber nach Wiederbeginn hatten wir mehr Wille, mehr Zielstrebigkeit, am Ende mehr Zug zum Tor“, sagte Haag. Spielentscheidend war auch, dass Achbergs Schlüsselspieler 90 Minuten lang funktionierten und die von HENOBO einen gebrauchten Tag hatten.

Schlachters siegt mühevoll

David Heller brachte den Tabellenletzten SV Tannau gegen den TSV Schlachters in Führung. Niclas Fischer und Matthias Herr drehten den Spieß noch um. „Wir haben uns mit dem tiefen Boden sehr schwergetan. Am Ende sind die drei Punkte wichtig“, sagte Adrian Freisinger, Trainer des Drittplatzierten.

Mit einem 3:0-Erfolg über die TSG Ailingen II steht die U23 des VfB nun auf Platz fünf (20 Punkte). Die Tore erzielten Amir Kücückler, Luka Buspanovic und Filip Filip. Die Partien Ettenkirch gegen Dostluk sowie SGM Fischbach/Schnetzenhausen gegen Neukirch fielen witterungsbedingt aus. Platzverweise kassierten Manuel Maier (Brochenzell), Robin Strehlau (Kressbronn), Hussein Jafari (SpVgg Lindau) sowie Mahdad Mahdavi Tabatabaei Fard (VfB U23).