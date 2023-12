65 Jahre im Bund der Ehe

- 65 Jahre sind Lisbeth und Willibald Schneider miteinander verheiratet. Dabei haben sich die beiden waschechten Lindauer im Laufe ihrer Ehe immer wieder zusammengerauft. Und das mit Erfolg. Immerhin feiern sie jetzt Eiserne Hochzeit.

„Wir haben uns immer wieder eingekriegt“, antwortet Lisbeth Schneider auf die Frage, wie es das Ehepaar geschafft habe, 65 Jahre lang verheiratet zu bleiben. „Durch viele Kompromisse“, sagt ihr Mann Willibald und schiebt hinterher: „Jeder musste mal nachgeben.“ Einig sind sich die beiden aber auch, dass es daran liege, dass sie „die schönen Sachen miteinander gemacht“ haben. „Und dass wir uns einander noch haben ist auch nicht selbstverständlich“, ist sich Lisbeth Schneider klar. „Wir haben uns immer wieder zusammengerauft“, fasst Willibald Schneider zusammen und seine Frau ist glücklich über dieses treffende Wort. Was auffällt ist, dass sich die beiden immer wieder lange und liebevoll in die Augen schauen.

Kennengelernt haben sich die beiden waschechten Lindauer auf dem Kinderfest. 16 war Lisbeth Schneider damals. Blutjung also. Und Willibald war 21. „Wir haben uns gesehen und waren hin und weg“, erinnert sich Lisbeth Schneider und erzählt, dass sie derart jung gewesen sei, dass Willibald erst ihre Eltern um Erlaubnis fragen musste, ehe sie überhaupt miteinander tanzen und beieinander sitzen durften. Danach war´s um sie geschehen. „Seitdem wussten wir, dass es passt.“

Trotzdem mussten die beiden noch drei Jahre bis zur Hochzeit warten. „Ich war damals die erste, die ein kurzes Hochzeitskleid und einen kurzen Schleier hatte. Das war ein No-Go zur damaligen Zeit“, schmunzelt Lisbeth Schneider verschmitzt und erzählt, dass ihre Eltern eigentlich nicht sonderlich begeistert von den Absichten ihrer Tochter waren. Immerhin hatte Lisbeth Schneider die Friseurlehre als einzige ihres Jahrgangs mit „lauter Einsern“ abgeschlossen. Karriere hätte sie machen können und als begabte junge Frau habe ihr die Welt offen gestanden. „Ich hätte eigentlich weiterfliegen wollen, aber es ging halt nicht.“ Denn das erste Kind kündigte sich an. Und damals, vor 65 Jahren, gab es weder Kinderkrippen noch Kindergeld. Im Hause ihrer Eltern auf der Insel mietete das frischgebackene Ehepaar schließlich eine kleine Wohnung. „Wir sind nicht weit gekommen“, kokettiert Lisbeth Schneider und meint das natürlich nur geographisch: „Mein Mann ist in der Vorderen Metzgergasse geboren, am Oberen Schrannenplatz aufgewachsen und dann in die Krummgasse gekommen und ich bin gleich geblieben.“ Nachdem die Eheleute zum zweiten Mal „das Glück eingeholt“ hatte und das zweite Kind geboren war, fing Willibald Schneider an bei der Stadtverwaltung zu arbeiten.

Einige Jahre später begann Lisbeth Schneider als Schulsekretärin in Aeschach. Beide waren glücklich und zufrieden mit ihren Arbeitsstellen, dass sie dreißig Jahre lang blieben. Zeitgleich engagierten sie sich ehrenamtlich in zahlreichen Lindauer Vereinen. Vor allem die Narrenzunft stellt Willibald Schneider heraus und Lisbeth Schneider erzählt von ihrer aktiven Zeit bei der CSU und den zwölf Jahren, in denen sie sich als Stadträtin in die Lokalpolitik eingebracht hat. „Das war ein wirklich schönes Leben.“ Angesichts dessen ist das engagierte Ehepaar mehr als enttäuscht, dass niemand von der Stadt, wie eigentlich üblich, zum Gratulieren gekommen ist. „Aber wir haben einen Brief vom Bundespräsidenten bekommen.“ Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement teilten die Schneiders ihre Leidenschaft für´s Boot fahren und für ihren Hund Gipsy. Und an oberster Stelle natürlich für die Familie. Zwei Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel haben die beiden. „Das ist doch ein erfülltes Leben“, findet Willibald Schneider zu Recht.