62-Jähriger fährt alkoholisiert Auto

Lindau

Den 62-jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw Nissan hielt eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Rickenbacher Straße an und kontrollierte ihn. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 15:06 Von: Lindauer Zeitung