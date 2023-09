Von der ersten Sekunde an ist die Stimmung auf dem 58. Lindauer Oktoberfest ausgelassen und fröhlich gewesen. Der veranstaltende Musikverein Lindau–Aeschach/Hoyren hat am vergangenen Wochenende über 6000 Menschen glücklich gemacht. Und diese Freude — das sollte über alle drei Tage hinweg auch so bleiben. Was alles los war.

1 von 13

Freitag, 18 Uhr: Während sich das Festzelt und der Obstgarten mehr und mehr für den Abend der Betriebe füllen, der am Ende ausverkauft sein wird, die „Falschspieler“ Selina, Tobias und Roland aus dem Allgäu mit Ziehharmonika, Kontrabass und Gitarre durch die Tischreihen ziehen und Ständchen spielen, sei ein schneller Blick in die Oktoberfestküche erlaubt.

Küche und Service funktionieren wie am Schnürchen

Hier läuft alles wie am Schnürchen — das Küchenteam unter der Leitung von Lena Berdichever ist eingespielt und arbeitet Hand in Hand. Jeder beherrscht seine Aufgaben. Die Maßkrüge mit dem Original–Oktoberfestbier aus München werden im Halbminutentakt gefüllt. Bauern–Gockel mit Kartoffelsalat, oder Braten, Semmelknödel und Krautsalat kommen auf die Teller, Soße darüber, und ab geht’s.

Das neue Service–Team, das der Musikverein vom Cannstatter Wasen engagiert hat, ist flink und trägt die großen Tabletts mit Hähnchen, Ochsenbraten oder Kässpätzle und die Wiesnbretter an die Tische, wo sie freudig erwartet werden. „Das ging ja schnell“, freut sich Andreas Willhalm, der mit Mitarbeitern und Freunden das Oktoberfest mit feiert.

Böllerschüsse, Fassanstich, ab auf die Tische

Draußen ertönen mehrmals Böllerschüsse der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft, und zu den Klängen des Musikvereins Oberreitnau zieht die politische Prominenz ein. Bürgermeister Mathias Hotz holt zwei Mal mit dem Holzschlegel aus — und noch ein dritter Schlag ist notwendig, um das Messing–Zapfzeug fest ins Fass zu treiben. Doch dann ist das 58. Lindauer Oktoberfest offiziell eröffnet.

Gleich danach entert die Joe–Williams–Band die Bühne, und die Party beginnt. Schnell stehen die ersten Partylöwinnen und -löwen auf den Bänken und vor der Bühne und tanzen ausgelassen. Weil es ein wunderbarer, milder Sommerabend mit Vollmond ist, verweilen auch viele Leute im grün illuminierten Obstgarten.

Drinnen wie draußen ist die Stimmung hervorragend. Was auffällt: Es sind wirklich alle Altersgruppen am Start — Leute von 16 bis wohl 80 Jahren singen, tanzen, jubeln und haben zusammen sehr viel Spaß bis in die sternenklare Nacht hinein.

Auch der zweite Abend überzeugt auf ganzer Linie

Der zweite Abend beginnt ebenso fröhlich wie der erste endet. Er ist ebenfalls sehr gut besucht, wenn auch noch Besucherinnen und Besucher Platz gehabt hätten. Die Band Freibier, die zum ersten Mal auf dem Lindauer Oktoberfest spielt, kommt gut an und versetzt das Publikum in Feierlaune. Das ist zwar im Schnitt etwas jünger als am Vorabend, aber trotzdem wieder bunt gemischt.

Das Küchenteam rockt auch an diesem Abend unermüdlich die Oktoberfestküche, und die vielen Helferinnen und Helfer des Musikvereins sind permanent damit beschäftigt, den Festplatz in Ordnung zu halten. Um Mitternacht wird sogar der Vereinsvorsitzende Karl Meßmer gesehen, wie er eigenhändig Gläser einsammelt.

Am Familiensonntag gehört der Tag den Kindern

Der Familiensonntag ist ebenfalls wieder sehr gut besucht. Im Festzelt und im Freigelände wuselt es. Die Gäste genießen zur Blasmusik des Musikvereins Neukirch einen saftigen Apfelrollbraten oder ein zartes Schweinefilet. Während sich die Kinder beim bunten Kinderprogramm vergnügen und am Schießstand der Wettbewerb der Lindauer Zeitung zum Lindauer Wiesn–Schützenkönig oder zur -königin beginnt (wir berichten gesondert), schauen sich Karl Meßmer und sein junger Stellvertreter Johannes Meßmer zufrieden um.

Über 6000 Menschen haben friedlich gefeiert. Das Wetter war ein durchgehender Traum, das kulinarische Angebot aus der Oktoberfestküche wurde mit Begeisterung angenommen, ebenfalls die neue Band Freibier — und das neue Service–Team vom Canstatter Wasen hat ebenfalls das Zelt gerockt.

Das ist die Bilanz

„Wir danken allen Gästen, allen Helferinnen und Helfern und den Nachbarn des Festes, die alle gemeinsam das 58. Lindauer Oktoberfest zu einem so schönen Erfolg und Erlebnis gemacht haben“, ziehen die beiden Meßmers eine durchwegs positive Bilanz.