60 Dachdecker profitieren ab sofort von der Inflationsausgleichsprämie

Wer auf dem Dach arbeitet, dem winkt jetzt eine „dickere Lohntüte“: Dachdecker im Landkreis Lindau am Bodensee bekommen in diesem und im kommenden Jahr eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 950 Euro. „Wichtig ist: Jeder Dachdecker und jede Büroangestellte — alle bekommen diese Sonderzahlung“, sagt Michael Jäger. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit profitieren davon im Kreis Lindau rund 60 Beschäftigte in Dachdeckerbetrieben.

In diesem Jahr steht, so die IG Bau, jedem Beschäftigten der erste Teil der Prämie zu — nämlich 475 Euro und zwar ab sofort. „Deshalb jetzt zügig beim Chef auf der Matte stehen und das Geld einfordern“, so der Tipp von Michael Jäger. Die zweite 475–Euro–Prämie werde spätestens mit dem Februar–Lohn im nächsten Jahr fällig. Auch Azubis profitierten: „166,25 Euro erhalten sie als Extra–Geld“, so die IG Bau Schwaben.

Die Bau–Gewerkschaft habe die Inflationsausgleichsprämie durchgesetzt. Ziel war es, die Härte der Krise abzufedern. „Vor allem die Inflation reißt ein Loch in die Lohntüten. Das wird mit dieser ‚Krisen–Prämie‘ jetzt ein Stück weit gestopft“, sagt Jäger.

Wichtig sei, dass die Inflationsausgleichsprämie jetzt jeder Dachdeckerbetrieb im Landkreis Lindau am Bodensee zahlen müsse. Die IG Bau habe sich nämlich auf Bundesebene für einen generellen Anspruch aller Branchen–Beschäftigten auf die Prämie stark gemacht und erreicht, dass für die Sonderzahlung die sogenannte Allgemeinverbindlichkeit gilt. „Damit müssen auch die Chefs, die sonst gern einen weiten Bogen um den fairen Tariflohn machen, die Inflationsausgleichsprämie zahlen“, erklärt Jäger.

Hier sei der IG Bau zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) als Arbeitgeberverband „durch die jetzt für alle Betriebe geltende ‚Krisen–Prämie‘ ein Stück Lohntüten–Gerechtigkeit gelungen“, so Jäger. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Schwaben drückt dabei aber auch aufs Tempo: „Nicht lange zögern und den Chef am besten sofort ansprechen. Sonst verfällt der Anspruch nämlich: Wer bis Mitte August die Prämie nicht einfordert, kann leer ausgehen.“

Infos