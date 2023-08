Bei der Lindauer Tanz– und Partyband Air Bubble geht es wohl nicht ohne Superlative. Über ein Bandbestehen von 50 Jahren braucht man wohl kaum ein Wort zu verlieren, das ist eine hohe Hausnummer. Doch auch die Zahl der Geburtstagsgäste übertraf am Samstag alle Erwartungen.

Zwei Wochen vor der Jubiläumsfeier, als Lindau noch bei Regen und Wind zitterte, da war Gründungsmitglied Axel Willner völlig sicher: Am Tag der Feier wird das Wetter gut. Am Ende sollte er Recht behalten. Es war ein Traumtag beim fliegenden Bauern in Wildberg.

Zahlreiche Lindauerinnen und Lindauer kennen ein Leben ohne die Band gar nicht. Anstelle der erwarteten 100 bis 150 Fans, die nacheinander eintrudeln, waren schon um 18 Uhr mindestens 100 Leute mehr als erwartet da, was das Bewirtungsteam zur Stoßzeit teilweise überforderte.

2300 Auftritte in 50 Jahren

Nicht ganz überraschend war der Altersschnitt um die 60 plus, waren es doch genau diese Lindauer, die ein Leben lang von der Band begleitet worden waren: auf ihren Faschingsbällen, Tanzkränzchen und Hochzeiten.

Die aktuelle Band Air Bubble bringt schon am frühen Abend das Publikum in Stimmung. (Foto: Maja Beck )

Bei 2300 Auftritten in den vergangenen 50 Jahren konnte man dieser Band in Lindau kaum entkommen. Aber auch jüngere Gesichter waren zu sehen, schließlich findet sich im Repertoire der Band Air Bubble etwas für nahezu jeden Geschmack.

Pit Schösser und Fredi Weinberger (von links), tragen ihre Hommage an die Band Air Bubble vor. (Foto: Maja Beck )

Wer allerdings meint, hinter dem Bandnamen stecke eine besondere Geschichte oder eine bestimmte Verbindung zu Luftblasen, der irrt. Die Band formierte sich im Jahr 1973 aus der Didi Herles Group heraus. Als dieser die Band verließ, musste ein neuer Name her. Auf einer Liste mit 20 Namen wurde blind auf einen getippt — und schon waren die Air Bubble geboren.

Zwischendurch kommt Wehmut auf

Zwei Bühnen waren an diesem Abend aufgebaut. Die für die historischen Air Bubbles und die mit der aktuellen Besetzung, bestehend aus Ilona Willner (Gesang), Axel Willner (Keyboard und Bandgründer), Holger Gleich (Bass), Roman Gulde (Schlagzeug) und Charly Bacher (Gitarre).

Um kurz vor Mitternacht brodelt die Stimmung auf der Bühne mit der „aktuellen“ Band Air Bubble. (Foto: Maja Beck )

Wie schon in den letzten 50 Jahren wussten diese, was ihrem Publikum gefällt. Ob zu „Movie Star“, „I am what I am“ oder „Mamma Mia“ — Ilona Willners kraftvolle Stimme begeisterte sofort und schon bei den ersten Takten wurde getanzt, obwohl zu dieser Zeit die meisten noch auf ihr Essen warteten.

Aber auch die historische Band Air Bubble mit Axel Willner als Sänger (Ilona Willner war zur Gründungszeit gerade einmal fünf Jahre alt) riss die Besucher schnell von den Sitzen auf die Tanzfläche.

Immer wieder waren Überraschungen eingebaut, ehemalige Bandmitglieder traten auf oder Axel Willner erzählte die ein oder andere Anekdote aus dem letzten halben Jahrhundert. Untermalt von alten Bildern auf einer Leinwand war das Publikum bestens unterhalten.

Wehmut kam auf, als Fredi Weinberger und Pit Schösser von den Paddocks ein selbstgetextetes Lied zu Ehren der Air Bubbles vorbrachten. Wehmut, weil lange vergangene Erlebnisse und Begegnungen eingebaut waren und auch, weil das Paddocks–Bandmitglied Rauner Haas im vergangenen Jahr verstorben ist. Am Ende wurde es später und später, die Band spielte, die Gäste tanzten — und es war schlicht und ergreifend eine richtig gelungene Party.