50 Jahre Air Bubble und kein Ende

Im Jahr 1973 hat sich die Band laut Pressemitteilung aus der Didi Herles Group heraus formiert. Nachdem Didi Herles die Band verließ, die außerdem noch aus Rupert Geisreiter am Bass, Peter (Joe) Brodsack am Schlagzeug und Werner Gierer an der „Hammond Orgel“ bestand, musste neben einem neuen Gitarristen (Axel Willner) auch noch ein neuer Name her. Es standen circa 20 Bandnamen zur Auswahl. Nachdem man sich nicht einigen konnte, tippte einer blind auf die Liste der aufgeführten Vorschläge und traf zufällig auf Air Bubble, somit stand der Name fest

Der erste öffentliche Auftritt fand anlässlich des Saisonendes am Tennisplatz Lindau–Schachen im Oktober 73 statt. Die Songs für 5 Stunden Auftritt hatte man zusammen, für die circa zwei Stunden Verlängerung (die Gage hierfür wurde in einem Hut gesammelt) mussten ein paar Songs wiederholt werden. Von da an ging es stetig aufwärts. In kurzer Zeit war die Band nicht nur in Lindau, sondern auch überregional bekannt.

Ein erstes Highlight der Band war ein Auftritt bei Thomas Gottschalks Sendung „18—19“ Musik, die im Bayerischen Fernsehen mit Gaststar Amanda Lear 1977 gesendet wurde. Drei Musikgruppen aus Lindau traten gegeneinander an, ein Sieger wurde am Schluss aus mehreren Veranstaltungen bayernweit ermittelt. Die Air Bubble kamen insgesamt auf Platz drei. Ein Video hierzu findet man immer noch auf YouTube

Die Band erweiterte sich zwischenzeitlich auf fünf Mann, weil Didi Herles wieder dazukam. Es folgten viele Auftritte, vor allem zur Faschingszeit. Legendär waren die Weiberbälle am Gumpigen Donnerstag und der Sportlerball in Wasserburg, außerdem noch die Poolparty und der Kehraus in Oberreitnau.

Mittlerweile hatte die Band viel Erfahrung gesammelt und wurde von Bavariafilms Mitte der 80er–Jahre angefragt ob sie die Musik für einen Kinofilm „The Holcroft Covenant“ zu Deutsch „Der 4 1/2 Billionen Dollar Vertrag“ mit Michael Caine und Mario Adorf übernehmen würden. Die Lieder, acht Stück an der Zahl, mussten wegen der Gema alle mindestens 75 Jahre alt sein, und es durfte kein elektronisches Instrument gespielt werden (der Film spielte in den 40er–Jahren). Es kam extra der Tontechniker des Films „IT Der Außerirdische“ aus England um die Songs aufzunehmen in den Proberaum. Neben einer kleinen Rolle im Film war auch die Höhe der Gage in diesem Fall mal eine Ausnahme.

Die Band bestand jetzt aus sieben Mitgliedern mit Bepo Hemerka am Saxophon, und Lois Mühlbachler an der Trompete. Entsprechend erweiterten sich auch die Möglichkeiten für die Auswahl der Songs. Neben Glenn Miller und Songs von Cool and the Gang hatte die Band jetzt einen Bläsersatz, da Axel Willner noch als dritter Bläser mitwirken konnte. Große Veranstaltungen wie Open Airs, Festzeltveranstaltungen, Firmenevents folgten. Jetzt kamen auch klassische Tanzrhythmen ins Repertoire und die Band wurde neben Tanzschulen und Tanzclubs auch zu Profi–Tanzturnieren, bis nach Norddeutschland in Dessau und auch im hiesigen Raum engagiert.

Ab 1988 trennten sich drei Gründungsmitglieder von der Band und die Musiker formierten sich unter gleichem Namen neu zu fünft. Jetzt kam auch endlich eine Sängerin (Ilona Dangl) in die Band, außerdem Max Hörl am Bass, Werner Steffl an den Keyboards und Rigobert Maier am Schlagzeug. Axel Willner blieb der Band bis heute als Original Air Bubble erhalten.

Mit wechselnder Besetzung passte sich die Band jetzt auch technisch den neuen Gegebenheiten an. Es musste eine große Lichtanlage her, außerdem waren jetzt, bedingt auch durch den damaligen Musikstil, Synthesizer, Instrumentenverstärker sowie hochwertige PAs nötig. Die Band spielte jetzt bis 2012 immer in der gleichen Besetzung, woraus natürlich eine riesige Routine entstand. Air Bubble war jetzt für alles gerüstet. Von Abibällen, Festzeltauftritten, Open Airs, Tanzparties, Hochzeiten, Jubiläen bis hin zu Galabällen, Tanzschulauftritten, und vielen mehr hatte die Band jetzt überall Auftritte. Sogar auf Mallorca hatten sie ein paar Jahre in Can’ Pastilla am Strand von Arenal gastiert.

Bedingt durch Corona hat sich die Band den Gegebenheiten angepasst und tritt heute zu dritt, zu viert oder zu fünft — immer mit Sängerin — auf, je nach Anlass und Größe der Veranstaltungen. Termine bestehen bereits bis ins Jahr 2024. Die Band hatte unter ihrem Namen seit Bestehen über 2200 Auftritte — und ein Ende ist nicht abzusehen.

Die nächsten öffentlichen Auftritte sind unter anderem am 12. August (50 Jahre Air Bubble — Eintritt frei) und am 25. August beim Käsefest in Lindenberg.