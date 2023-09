Fünf Polizeieinsätze an zwei Tagen: 41-Jähriger sorgt für viel Ärger

Ein 41-jähriger Mann hat am Montag und Dienstag die Lindauer Polizei ziemlich auf Trab gehalten. Er verursachte zunächst am Montag drei Einsätze wegen Hausfriedensbrüchen an verschiedenen Orten ‐ einem Einkaufscenter, einem Schnellimbiss sowie einer Spielhalle. An allen Orten hatte er wegen vorheriger Fehlverhalten ein Hausverbot auferlegt bekommen, berichtet die Polizei.

Beim dritten Einsatz nahmen die Beamten den stark betrunkenen Mann dann bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Kaum aus dem Gewahrsam entlassen, sorgte der Mann am Dienstag erneut für Polizeieinsätze. Zunächst fiel er bei einem Autohaus auf, in welchem er mehrere Fahrzeuge öffnete und sich hineinsetzte. Er wurde von einem Mitarbeiter des Platzes verwiesen.

Imbissbesitzer mit Schraubenzieher attackiert

Kurze Zeit später wollte er an einem Schnellimbiss für zehn Cent ein Bier erwerben. Dies wurde jedoch vom Betreiber abgelehnt. Auch dort wurde der Mann vom Ort verwiesen. Er kam jedoch kurz danach zurück und wollte den Betreiber mit einem Schraubenzieher attackieren. Dieser konnte sich jedoch in den Imbiss retten und die Türe verschließen.

Der Mann rammte den Schraubendreher in die Tür und anschließend in den Tresenbereich. Die hinzugerufenen Beamten nahmen ihn vor dem Imbiss widerstandslos fest und brachten ihn zur Sachbearbeitung zur Dienststelle.

Nachdem sie ihn von dort aus wieder entlassen hatten, begab der Mann sich in eine Spielhalle, in welcher er Hausverbot hatte. Die Beamten nahmen ihn daraufhin erneut die Nacht über in Gewahrsam.