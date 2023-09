Die 4. Bayerische Demenzwoche findet vom 15. bis 24. September mit verschiedenen Veranstltungen im Landkreis Lindau statt. Sie ist Teil der Bayerischen Demenzstrategie, welche laut Pressemitteilung des Landratsamt zum Ziel hat, die Bevölkerung für das Thema Demenz zu sensibilisieren und die Lebensbedingungen von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen sowie deren Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Die Gesundheitsregionplus bietet während dieser Woche in Zusammenarbeit mit den beiden Fachstellen für Pflegende Angehörige im Landkreis Lindau und der Asklepios Klinik Lindau zusätzliche Austausch– und Informationsmöglichkeiten für Betroffene an.

„Mit zehn Veranstaltungen im Landkreis haben wir auch in diesem Jahr wieder ein hilfreiches und interessantes Programm organisiert,“ so der Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus Thomas Kaleja. Die Gesundheitsregionplus hat mit ihrer Arbeitsgruppe „Allianz Demenz“ das Programm zusammengestellt, welches informative Vorträge, Filmvorführungen, eine Museumsführung und Gottesdienste umfasst. Darüber hinaus werden gemeinschaftliche Aktivitäten, wie ein Begegnungsnachmittag und Informationsstände auf den Wochenmärkten in Lindenberg und Lindau angeboten. Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Menschen mit Demenz als auch an ihre Angehörigen, Pflegekräfte und Interessierte.

Im Fokus der Veranstaltungen steht für die Mitarbeiterinnen der Fachstellen für Pflegende Angehörige im Landkreis immer die Information und Beratung zu den lokalen Unterstützungsangeboten: „Es gibt für die Betroffenen und deren Angehörige sehr gute Unterstützungsmöglichkeiten, die die Herausforderungen des Alltags erleichtern. Wir geben hierzu kostenfreie Beratung,“ erklärt die Leiterin der Fachstelle für Pflegende Angehörige in Lindau, Cathrine Herter.

Fachvorträge bieten praktische Tipps für den Umgang mit Betroffenen und geben Einblicke in die neuesten Erkenntnisse zur Demenz. „Wir freuen uns, dass wir Angebote sowohl für Menschen mit Demenz und deren Angehörige, wie auch für die breite Öffentlichkeit anbieten können. Die Veranstaltungen sollen zu einem wertschätzenden und umsorgenden Miteinander beitragen,“ so die Leiterin der Fachstelle für Pflegende Angehörige in Lindenberg, Irmgard Wehle–Woll.

Am 20. September berichtet Hans–Jürgen Wiesel im katholischen Pfarrheim in Lindenberg bei seinem Vortrag „Wertschätzende Begegnung und Begleitung“ aus seiner langjährigen Erfahrung, wie man Menschen mit Demenz mit Wertschätzung und Einfühlungsvermögen begegnen kann. Wiesel ist Lehrer für Pflegeberufe, stellvertretender Schulleiter einer Krankenpflegeschule und Demenzexperte. Am 21. September können sich Interessierte bei einem Fachvortrag in der Asklepios Klinik in Lindau einen Einblick über das Krankheitsbild der Demenz verschaffen. Professor Zeno Földes–Papp, Sektionsleiter der Geriatrie in der Asklepios Klinik, hält einen Vortrag über „Demenz bei Hochbetagten“.

Den Programmflyer mit sämtlichen Veranstaltung gibt es unter www.landkreis-lindau.de