36. Lindauer Seminar zu zukunftsfähigen Entwässerungssystemen

Das 36. Lindauer Seminar „Praktische Kanalisationstechnik - Zukunftsfähige Entwässerungssysteme“ findet am 14. und 15. März in der Inselhalle Lindau statt. Bei der Fachveranstaltung für Entwässerung, Inspektion und Sanierung von Kanal- und Rohrsystemen hat Veranstalter JT-Elektronik ein ausgewogenes Veranstaltungskonzept umgesetzt: Vorträge, Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs zu Herausforderungen und Lösungen aktueller Themen werden von einer Ausstellung begleitet, die Aspekte der praktischen Umsetzung aufzeigt. Die Seminarteilnehmer kommen von Behörden, Kommunen, Forschungsbüros, Planungsbüros, produzierenden und dienstleistenden Unternehmen zu dem Informations- und Gedankenaustausch.

Das Seminar wird am Donnerstag, 14. März, 9 Uhr, von Tobias Jöckel vom Veranstalter eröffnet. Nach dem Grußwort von Claudia Alfons, Oberbürgermeisterin von Lindau, gibt es vier Vortragsblöcke, die Fachausstellung und das Aussteller-Forum.

Im Vortragsblock 1 geht es um „Relevanz der Siedlungsentwässerung - Herausforderung und Perspektiven“, im Block 2 um „Kommunale und private Aufgaben in der Siedlungsentwässerung“. Im Vortragsblock 3 ist das Thema „Werkzeuge zur Digitalisierung in der Siedlungsentwässerung - Möglichkeiten und Grenzen“ und im Vortragsblock 4 geht es um „Kanalmanagement - neue Entwicklungen“. Der Tag klingt nach einer Diskussionsrunde am Weiß-Gold-Treffpunkt im Freigelände und mit einem Abendessen aus.

Der zweite Fachtag am Freitag, 15. März, widmet sich praktischen Kanalisationstechniken für zukunftsfähige Entwässerungssysteme. Auf die Teilnehmer warten ein Besuch der Fachausstellung, zwei thematische Vortragsblöcke ( „Kanalbetrieb“ und „Kanalinstandhaltung in Zeiten begrenzter Ressourcen“) sowie ab 12.30 Uhr der Tag der offenen Tür der JT-elektronik GmbH in der Robert-Bosch-Straße in Lindau.

Weiterführende Informationen gibt es bei Sonja Jöckel, Telefon 08382/967360, Mail [email protected] und auif www.jt-elektronik.de mit Möglichkeiten der Anmeldung.