Ein 36-jähriger Mann aus der Giebelbachstraße warf am Samstagnachmittag, 30. März, gegen 14 Uhr mehrere Bierflaschen vom Balkon seiner Wohnung auf die Straße. Dabei wurde ein auf der Straße stehender Pkw an der Motorhaube beschädigt.

Beamte der Polizei Lindau führten - so die Meldung der Polizei - bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Der Mann wurde zur Verhinderung weitere Straftaten in Sicherheitsgewahrsam genommen. Am beschädigten Fahrzeug entstand nach ersten Ermittlungen ein Schaden von rund 500 Euro. Gegen den 36-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.