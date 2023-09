Laut Landratsamt leben nun 2293 Geflüchtete im Landkreis Lindau, 1181 davon wohnen in den dezentralen Unterkünften sowie den beiden Notunterkünften des Landratsamtes. In diesen seien jetzt nur noch wenige Betten verfügbar, weiterer Wohnraum stehe dem Landratsamt aktuell nicht zur Verfügung.

„Es ist jedoch mit einem weiterhin ungebremsten Zustrom an Migranten zu rechnen und damit weiteren Zuweisungen in den Landkreis“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung am späten Donnerstagnachmittag.

Landrat Elmar Stegmann habe sich darum hilfesuchend an die Bürgermeister gewandt mit der nachdrücklichen Bitte, Wohnraum oder Grundstücke kurzfristig zur Verfügung zu stellen. „In anderen Landkreisen werden schon Zelte aufgebaut, so dringlich ist die Lage“, so Stegmann, der auch Sprecher der schwäbischen Landräte ist.

„Integrationsmaßnahmen sind kaum mehr möglich“

Es seien jedoch nicht nur die fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten, die den Landräten Sorgen bereiten. „Die ganze Infrastruktur in den Landkreisen, sprich die Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Schulen, die Verwaltung und auch unsere Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbetreuung haben die Belastungsgrenzen überschritten“, erklärt der Landrat. „Wir schaffen uns mit der ungebremsten Zuwanderung Probleme, die wir nicht mehr lösen können.“

Auch die Unterbringung in Notunterkünften sei nicht akzeptabel. Die Lage in Sauters beispielsweise werde immer prekärer. Untergebracht sind dort allein reisende Männer.

Vor diesem Hintergrund treffen uns die Pläne des Bundes, die Kosten für Integrationsmaßnahmen zu halbieren, wie ein weiterer Schlag ins Gesicht. Stegmann

„Schon aufgrund der engen Wohnverhältnisse in großen Schlafsälen, Sammelgemeinschaftsräumen und -sanitäranlagen sind Probleme vorprogrammiert“, so das Landratsamt. Hinzu kämen noch unterschiedliche Nationalitäten und Altersgruppen.

Der Verwaltungs- und Betreuungsaufwand sei hoch. „Integrationsmaßnahmen sind kaum mehr möglich“, so Stegmann. „Vor diesem Hintergrund treffen uns die Pläne des Bundes, die Kosten für Integrationsmaßnahmen zu halbieren, wie ein weiterer Schlag ins Gesicht. Gleichzeitig werden immer mehr soziale Anreize für weitere Wellen von Armutsmigration geschaffen.“ Die Frustration der Landräte landauf- und landab sei groß.

„Wir sind nur noch Brandlöscher“

Der Landrat erinnert an die Lage in 2015/2016: „Auch hier hatten wir viele Herausforderungen zu meistern, aber jetzt ist die Situation ungleich schwieriger.“ Damals hätten die Landkreise noch gestalten können und hätten versucht, für die ankommenden Menschen bestmögliche Lösungen zu finden.

„Das ist nun nicht mehr möglich“, so Stegmann. „Wir sind nur noch Brandlöscher, die aber keinerlei Einfluss auf den Brandherd haben.“ Das „Machtwort“ von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Aufhebung der deutschen Blockade beim europäischen Asylkompromiss sei das erste Signal aus Berlin, dass die Not der Landkreise überhaupt gesehen werde. „Ich hoffe, dass nun schnell dringend erforderliche weitere Schritte erfolgen, wie beispielsweise die Reduzierung von Anreizen für Armutsmigration.“

Wer Wohnraum für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen kann, kann sich direkt beim Landratsamt Lindau unter der E-Mail-Adresse [email protected] melden.