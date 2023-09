Bei einer Verkehrskontrolle in Dornbirn hat ein Autofahrer nicht auf die Anhaltesignale der Beamten reagiert und beinahe eine Polizistin umgefahren. Wie die Polizei berichtet, führten Beamte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr Verkehrskontrollen an der L204 in Dornbirn durch.

Ein Fahrer reagierte zuerst auf die ihm geltenden Anhaltezeichen, beschleunigte dann jedoch unvermittelt sein Auto stark und fuhr auf eine Polizeibeamtin los. Nur weil die Beamtin schnell zurückwich, vermied sie eine Kollision, heißt es im Bericht weiter.

Später stellt sich heraus: Er hat keinen Führerschein

Der Fahrer flüchtete mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Krankenhaus Dornbirn. Eine sofort eingeleitete Fahndung war demnach von Erfolg gekrönt: Das Auto wurde um 23.22 Uhr bei der Autobahnabfahrt Hörbranz angehalten und der Fahrer kontrolliert. Der 29-jährige, in Hörbranz wohnhafte Fahrer, gab sofort zu, in Dornbirn das Anhaltesignal missachtet zu haben.

Die Aufforderung zum Alkoholtest verweigerte er. Allerdings hatte er laut Bericht keinen gültigen Führerschein bei sich, da ihm dieser bereits entzogen worden war. Der 29-Jährige wird nun wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt an die Staatsanwaltschaft Feldkirch sowie wegen mehrerer Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.