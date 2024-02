Als sie eine 29-jährige Reisenden aus Zypern im Zug kontrollierten, fanden Zollbeamte einer Lindauer Kontrolleinheit Silberschmuck im Wert von rund 5500 Euro. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein.

Die Kontrolle war am vergangenen Samstag im Zug von Zürich nach München. „Die junge Frau gab an, auf einer Europareise zu sein und den Schmuck zuvor in der Schweiz gekauft zu haben“, heißt es im Bericht des Zolls.

Über 2000 Euro Strafe

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen die Frau ein und erhoben knapp 1200 Euro Einfuhrabgaben sowie 1000 Euro Strafsicherheit.

Empfohlene Artikel Gesucht Wo sind die Geldautomaten-Sprenger? Das ist zu der Tat bislang bekannt q Landkreis Lindau

„Beides zahlte die Frau noch in bar vor Ort“, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Fall sei für weitere Ermittlungen an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm abgegeben worden.