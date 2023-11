In einem Industriegebiet in Buchs (Schweiz) ist es am Dienstag, 7. November, gegen 21 Uhr, zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Wie die Polizei berichtet, bestellte sich ein in Feldkirch wohnhafter, 28-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, um 20.40 Uhr ein Taxi und ließ sich in weiterer Folge via Liechtenstein nach Buchs fahren.

Bei einer Automatentankstelle im Industriegebiet kam es zwischen dem 46-jährigen Taxifahrer und seinem Fahrgast aus unbekannten Gründen zu einer Diskussion. Der 28-Jährige fügte dem Taxifahrer daraufhin während der Fahrt vermutlich mit einem Messer mehrerer Stiche in den Hals zu, heißt es im Polizeibericht.

28-Jähriger flüchtet mit Taxi

Der Taxifahrer rettete sich aus dem Auto und der 28-Jährige flüchtete mit dem Taxi nach Vorarlberg. Auf der Flucht verursachte er einen Verkehrsunfall in Buchs (Schweiz) und entzog sich in Ruggell (Liechtenstein) einer Polizeikontrolle.

In Feldkirch touchierte er ein geparktes Fahrzeug und stellte das Taxi ab, wo es am folgenden Tag schließlich gefunden wurde. Die Polizei ermittelte den Tatverdächtigen, der am 9. November vom Einsatzkommando Cobra festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert wurde.

Noch keine Angaben zum Motiv

Das Opfer konnte unmittelbar nach seiner Flucht aus dem Taxi Hilfe bei einem zufällig vorbeifahrenden Busfahrer holen, schreibt die Polizei. Der Taxifahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus St. Gallen.

Aufgrund der österreichischen Staatsangehörigkeit des Verdächtigen wird das Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft St. Gallen, geführt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen und werden in Kooperation mit der Polizei Feldkirch und der Kantonspolizei St. Gallen weitergeführt. Zum Motiv der Tat kann die Polizei bislang keine Angaben machen.