27,8 Millionen Euro für den Kreis Lindau und seine Gemeinden

In diesem Jahr fließen fast 28 Millionen Euro (27.834.384 Euro) an Schlüsselzuweisungen in den Kreis Lindau. „Die Gemeinden erhalten 12.313.168 Euro und der Landkreis wird mit 15.521.216 Euro unterstützt“, teilt der Abgeordnete für den Landkreis Lindau, Eric Beißwenger, mit. „Wie das Geld verwendet wird, können die Gemeinden und der Landkreis frei entscheiden. Das stärkt die kommunale Eigenverantwortung und Selbstverwaltung.“ Die Schlüsselzuweisungen sind eine der zentralen Einnahmequellen der bayerischen Kommunen. Sie sind nicht zweckgebundene, finanzielle Mittel, die dem kommunalen Finanzausgleich dienen. Sie mildern Unterschiede in der Steuerkraft ab und stärken die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen.

Der Kreis Lindau erhält eine gute halbe Million Euro mehr als in 2023, die Gemeinden rund 400.000 Euro. Gemeinden, die finanziell so gut dastehen, dass ihre Steuerkraft ihre Aufgabenbelastung übersteigt, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Landesweit stehen im Jahr 2024 für die Schlüsselzuweisungen 4,44 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 175 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr (+ 4,1 Prozent). Die Mittel sind der größte Einzelposten von insgesamt 11,38 Milliarden im kommunalen Finanzausgleich. Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat die aktuellen Schlüsselzuweisungen an die bayerischen Kommunen heute bekanntgegeben.