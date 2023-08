Lindau

26–Jähriger geht auf Kontrahenten los

Lindau / Lesedauer: 1 min

In einem Shop auf der Lindauer Insel ist es am Dienstag gegen 16 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26– und einem 20–jährigen Mann gekommen, teilt die Polizei mit. In dem Geschäft beleidigte der 26–Jährige seinen Kontrahenten und schlug diesen, wodurch der 20–Jährige Kratzwunden erlitt.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 12:40 Von: Lindauer Zeitung