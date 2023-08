Lindau

23–Jährige bei Diebstahl erwischt

Lindau

Eine 23–jährige Frau ist am Monta gegen 10:30 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Verbrauchermarkt in der Von–Behring–Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Die Frau entfernte laut Polizeibericht Etiketten von Waren im Wert von etwa 50 Euro und packte sie in ihren Rucksack.

