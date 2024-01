Der Bauernverband hat am Mittwochvormittag erneut demonstriert. Beginn war um 9 Uhr an den Autobahnauffahrten Weißensberg und Lindau. Gegen 14 Uhr war der Protest beendet. Die Polizei meldete eine störungsfreie Demonstration.

50 Traktoren unterwegs

Rund 20 Traktoren in Lindau, 30 in Weißensberg - zehn davon als Mahnwache, weil nur 20 für die Aktion zugelassen - blockierten immer wieder für zehn Minuten die Autobahnauffahrten in Weißensberg und Lindau.

Die Demonstration verlief laut Polizei störungsfrei.