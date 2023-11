Ein Teil der Schachener Straße wird gerade zur Fahrradstraße umgebaut. Eigentlich sollte die Baustelle bis Ende des Jahres fertig sein. Aber sie zieht sich in die Länge ‐ und wird teurer als geplant.

Nach dem vielen Regen der vergangenen tagen kämpft sich am Dienstagnachmittag die Sonne durch. Das ist Glück für die Bauarbeiter an der Schachener Straße: Endlich können sie im Trockenen weiterarbeiten.

Der Regen hat den Planern der Baustelle einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Leider war die Witterung in den letzten Tagen nicht optimal und es mussten zusätzliche Arbeiten an der Infrastruktur stattfinden, daher haben wir geringfügige Verzögerungen im Zeitplan“, schreibt Pressesprecherin Bettina Wind auf Anfrage.

Bis Ostern alles fertig

Die Bauarbeiten könnten in diesem Jahr zu 95 Prozent abgeschlossen werden. Der Rest wird voraussichtlich ab Mitte oder Ende Februar 2024 gemacht. „Wenn die Witterung mitspielt, soll die Baustelle bis Ostern 2024 fertig sein.“

Beim ersten Spatenstich der Baustelle hatte die Stadt angekündigt, dass die Baustelle im Herbst dieses Jahres fertig ist. Später war von Ende des Jahres die Rede.

Schon seit mehr als einem Jahr wird an der Schachener Straße gebaut. Auf der etwa einem Kilometer langen Strecke wurden auch die Leitungen für Gas, Strom, Wasser und Internet verlegt. Außerdem sind neue Straßenlaternen installiert worden.

Aktuell stünden in den letzten beiden Bauabschnitten zwischen Alwindstraße und Wilhelmshöhe noch Pflaster- und Asphaltarbeiten an, so Wind. Auch noch nicht fertig sei die oberste Asphaltschicht zwischen Höhenstraße und Alwindstraße. Außerdem müsse die Buswendeplatte Alwind umgebaut werden.

Stadtbus fährt nicht nach Alwind

Das hat Auswirkungen auf den Stadtbus. Weil die Alwind-Strecke komplett gesperrt wird, könne die Linie 4 von Montag, 27. November, bis Freitag, 8. Dezember, nur bis zur Haltestelle „Johannes der Täufer“ fahren, teilen die Stadtwerke mit.

„Von dort aus geht es über die Kirchstraße und die Schachener Straße wieder zurück zum ZUP“, schreibt Sprecherin Manuela Schlichtling. Es entfallen in diesem Zeitraum die Haltestellen „Ebnet“, „Degelstein“ und „Alwind“.

Die Baustelle wird auch etwas teurer als geplant. „Aktuell gehen wir von einer Kostensteigerung in Höhe von fünf bis sieben Prozent aufgrund der gestiegenen Entsorgungskosten aus“, schreibt Wind. Ursprünglich ging die Stadt Lindau von Kosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus. Sie muss die Kosten nicht alleine tragen: Rund 67 Prozent werden durch Zuschüsse gedeckt.