Lindau

18-Jähriger beschmiert Schaufester

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein Polizeibeamter der Bundespolizei hat einen 18-Jährigen am Sonntag, 15. Oktober, dabei beobachtet, wie er mit einem Stift an einem Schaufenster eines Sportgeschäftes in der Bregenzer Straße ein sogenanntes Tagg anbrachte und hielt ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife der Polizeiinspektion Lindau fest.

Veröffentlicht: 16.10.2023, 14:57 Von: Lindauer Zeitung