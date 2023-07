17–Jähriger fährt ohne gültigen Führerschein

Eine Streife des Deutschen Zolls hat am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ein österreichisches Auto auf der A 96 angehalten und die Insassen überprüft. Laut Polizeibericht war der 17–jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der junge Mann war auf einer sogenannten L–17–Fahrt, was in Österreich in Begleitung eines Erwachsenen durchaus möglich ist. Doch übersah er wohl, dass er bereits auf deutschem Staatsgebiet unterwegs war. Gegen ihn und seinen Vater, der neben ihm auf dem Beifahrersitz saß, ermittelt nun die Lindauer Polizei wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.