14–Jähriger gerät mit Fuß in Speichen

Ein 40–Jähriger Radler ist am Dienstagnachmittag mit seinem 14–jährigen Sohn auf dem Gepäckträger in der Schachener Straße unterwegs gewesen. Der Sohn geriet mit einem Fuß in die Speichen des Hinterrades, wodurch beide zu Sturz kamen.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 12:41 Von: Lindauer Zeitung