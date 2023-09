14.000 Euro für Familienschleusung gezahlt

Bundespolizisten haben am Montag am Grenzübergang Hörbranz (A 96) eine fünfköpfige afghanische Familie in einem Fernreisebus aus Italien aufgegriffen. Fünf afghanische Reisepässe und fünf griechische Aufenthaltstitel, allesamt Fälschungen, sowie 250 Euro stellten die Beamten laut Mitteilung sicher.

Eine Streife der Lindauer Bundespolizei stoppte einen Fernreisebus mit dem Routing Rom-Frankfurt am Main. Noch vor Beginn der Kontrolle übergab der italienische Busfahrer den Beamten fünf afghanische Reisepässe und 250 Euro. Bei der Überprüfung der Pässe erkannten die Polizisten, dass es sich um Fälschungen handelte. Ein 50-jähriger Vater, seine 42-jährige Frau und die gemeinsamen Kinder, neun, 16 und 18 Jahre alt, führten keine weiteren Papiere mit.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass die Familie in Mailand zugestiegen war. Ein unbekannter Mittelsmann hatte dem Busfahrer die fünf Pässe und 250 Euro übergeben, was dem Fahrer seltsam vorgekommen war. Doch anstatt den Migranten die Mitfahrt zu untersagen, verwahrte der Busfahrer das Geld und die Pässe, um diese bei der nächsten Kontrolle überprüfen zu lassen.

Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung im Gepäck noch fünf gefälschte griechische Aufenthaltstitel, welche auf die Familienmitglieder ausgestellt waren. Später gab der Vater an, für die Schleusung der Familie, die einer ethnischen Minderheit angehöre, inklusive der gefälschten Dokumente 14.000 Euro an eine Schleuser-Organisation gezahlt zu haben.

Alle strafmündigen Migranten erhielten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise. Der Familienvater wird sich außerdem wegen Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen verantworten müssen. Die Eltern stellten für sich und die Kinder ein Schutzersuchen. Die Bundespolizisten fanden heraus, dass die Migranten in Griechenland bereits als Asylbewerber registriert worden waren. Die Afghanen wurden am Nachmittag an das Anker-Zentrum Schwaben weitergeleitet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten zeigten die Bundespolizisten den 39-jährigen Busfahrer, der später entlassen wurde, wegen versuchten Einschleusens von Ausländern an.