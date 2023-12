1250-Euro-Spende für die Wärmestube

Auch in diesem Jahr setzt die Kreis-Wohnbau-GmbH Lindau (GKWG) ihre Tradition fort, statt Weihnachtsgeschenken eine Spende zu leisten. In einer Pressemitteilung heißt es: „In dieser festlichen Jahreszeit, in der Nächstenliebe und Großzügigkeit im Mittelpunkt stehen, freuen wir uns, mit unserer diesjährigen Weihnachtsspende in Höhe von 1.250 Euro die Wärmestube Lindau zu unterstützen, denn der Förderverein Wärmestube Lindau e.V. spiegelt genau die Werte wider, die wir bei der GKWG hochhalten: soziale Verantwortung und Engagement.“ Elke Brög hat die Wärmestube in den neuen Räumlichkeiten am Paradiesplatz 1 auf der Lindauer Insel wieder für alle geöffnet, die in der kalten Jahreszeit Wärme brauchen und freut sich über die Spende. Im Bild (Foto: GKWG) Benjamin Bormann (Geschäftsführer GKWG) und Elke Brög (Wärmestube Lindau).