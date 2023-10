Der extreme Sturm Ende August hat in Lindau für Verwüstung gesorgt. Der Wind hat etliche Bäume entwurzelt oder gespalten. Äste sind abgebrochen und Baumkronen ausgerissen. Baumpflege und Neupflanzungen werden für die Stadt teuer.

An diese Nacht werden Lindauerinnen und Lindauer noch lange denken: Mit einer Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometern fegten die Orkanböen über den Bodensee, besonders hart traf es Lindau. Wegen umgestürzter Bäume musste der Campingplatz in Zech evakuiert werden. Zu schlimmeren Unfällen kam es nicht ‐ etliche Bäume wurden aber in Mitleidenschaft gezogen.

Am Wäsen, am Aeschacher Ufer, am Giebelbach: Auf vielen Straßen und Wegen lagen große Äste quer. Anderwo waren Bäumen in der Mitte gespalten oder ganz umgefallen. Das Ausmaß der Verwüstung wurde erst in den Tagen nach dem Sturm deutlich.

Aufräumarbeiten so gut wie beendet

Weil direkt nach dem Sturm so viel zu tun war, mussten die Baumpfleger Prioritäten setzen. Sie arbeiteten sich nach und nach voran. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Wochen.

Mittlerweile ist die Arbeit „weitestgehend“ erledigt, teilen die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) in ihrer jüngsten Sitzung mit. Die Bilanz ist bemerkenswert: Etwa 70 Bäume sind umgestürzt, etwa 15 mussten vorsorglich gefällt werden, 80 Bäume müssen noch geschlagen werden. Weitere 800 sind beschädigt.

Gefällt werden müssen beispielsweise mehrere Linden bei der Kneippanlage, eine Linde im Lindenhofweg, eine Kastanie am Giebelbach oder eine Rotbuche am Minigolfplatz. Arbeiten waren auch am Wäsen, im Lindenhofpark und anderswo nötig, wie es in der Vorlage zum GTL-Ausschuss heißt.

Durch die Fällungen entstehen Luftschneisen. Diese „sollten zeitnah durch Nachpflanzungen geschlossen werden.“ Nur so könne verhindert werden, dass weitere Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen. Deshalb müssen etwa 90 Bäume neu gepflanzt werden.

Am Wäsen sollte es weitergehen

An manchen Bäumen haben sich ganze Wurzelteller angehoben, Asphalt ist aufgeplatzt. Jetzt müssten Wurzeln wieder zusammenwachsen, damit die Bäume einen sicheren Stand haben und die Uferbereiche gefestigt sind. Diese Bäume müsse man viel pflegen, damit keine Äste abbrechen, heißt es.

Baumpflege und Neupflanzungen sind teuer: 100.000 Euro müssen laut GTL dafür im Haushalt 2024 eingestellt werden. Außerdem findet der Werkausschuss es wichtig, das Freiraumkonzept für den Uferpark am Wäsen schneller voranzutreiben. So könnten Wege und Flächen, die bei dem Sturm kaputtgegangen sind wieder repariert werden.

Weitere Bäume müssen gefällt werden

Aber das ist noch nicht alles. Mehr als 100 andere Bäume in Lindau müssen ebenfalls gefällt werden oder brauchen Pflege. Grund ist nicht der Sturm, sondern Trockenstress, Insektenbefall, Pilzen oder zu wenig Platz, wie es heißt.

Für Ersatzbäume in diesem Jahr sei das Geld im Zuge der Haushaltskonsolidierungen nicht genehmigt worden, wie es heißt. Auch deshalb haben sich die Nachpflanzungen angestaut. 30 Bäume müssen noch nach Fällungen vom vergangenen Jahr gepflanzt werden, 60 nach Fällungen in diesem Jahr und 30 nach Ausfällen von Jungbäumen.

Für 2024 seien im Wirtschaftsplan der GTL wieder 50.000 Euro und weitere 50.000 Euro für die Klimabäume eingeplant. Auch Letztere sind wegen des knappen Haushaltes gestrichen worden.