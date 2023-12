Die neue Folge ist da!

Silvesterfeuerwerk verbieten - Ja oder nein?

Lindau / Lesedauer: 1 min

Die Bunte Liste wollte in Lindau die private Böllerei verbieten. Allerdings geht das nicht so einfach. Warum? Darüber haben die Redakteure Ronja Straub und Timo Schoch gesprochen. (Foto: Roland Weihrauch/dpa/dpa-tmn )

In der aktuellen Folge des Lindau-Podcasts geht es um das Pro und Kontra von Böllern an Silvester. Aber auch um die Frage, warum ein Verbot in Lindau nicht so einfach möglich ist.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 19:00 Von: Timo Schoch, Ronja Straub