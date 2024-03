Liederkranz Wasserburg e.V. Jahreshauptversammlung

Die aktiven Sänger des Liederkranzes Wasserburg trafen sich am 16. März 2024 zu ihrer jährlichen Hauptversammlung im Hotel Walserhof.

Nach der Begrüßung durch Vorstand Dr. Joachim Senger folgt ein Abendessen, gespendet von unserem langjährigen Mitglied Eugen Amann zu seinem 90. Geburtstag.

Vorstand Dr. Joachim Senger hob in seinem Jahresbericht das gute Gelingen der Auftritte, die Kameradschaft und das Miteinander der Sänger hervor. Für das laufende Jahr ist die Mitwirkung am Chortreffen in Meckatz und an der Landesgartenschau in Wangen vorgesehen.

Im Anschluss seiner Ausführungen wurde unserer Dirigentin Inna Burian als Dankeschön ein Blumengruß übergeben.

Schriftführer Michael Karg hob die wichtigsten Auftritte des Jahres 2023 nochmals hervor: das Uferfest in Wasserburg,Singen am See, das Kreis-Chor-Singen in Gestratz, das Singen zum Volkstrauertag und das weihnachtliche Singen im Altenheim Hege mit anschließender Weihnachtsfeier des Vereins.

Dirigentin Inna Burian lobte den guten Probenbesuch und die Motivation der Sänger.

Schatzmeister Hans Lienhardt legte die Finanzen des Vereines dar und stellte fest, dass durch Vereinsaustritte weniger zahlende Mitglieder den Verein finanziell unterstützen. Alles in allen bezeichnete er die finanzielle Situation als gut und zufriedenstellend.

Kassenprüfer Dr.Hans-Joachim Schmid als einer der Kassenprüfer bescheinigte Hans Lienhardt eine korrekte und übersichtliche Kassenführung. Herbert Schlichtling nahm in Folge die Entlastung des Schatzmeisters sowie der gesamten Vorstandschaft vor. Es ergab eine einstimmige Entlastung.

Die folgenden Neuwahlen wurden ebenfalls von Herbert Schlichtling durchgeführt. Die Vorstandschaft erklärte sich im Vorfeld bereit noch eine weitere Wahlperiode sich zur Verfügung zu stellen. Die bisherigen Vorstände wurden von den anwesenden Sängern wieder in ihren Ämtern bestätigt.

Zu Punkt Wünsche und Anträge wurde von Nils Clemens und Eugen Amann folgendes bemerkt: Im Juli 1878 wurde der Liederkranz Wasserburg gegründet. Im Jahre 2028 wäre der Verein 150 Jahre alt,wohl ein Grund zum Feiern?