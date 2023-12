Lichterkinder schenken Freude

Die Kinder aus der Kita St. Maria haben in ihrer Heimatgemeinde und in der Gemeinde St. Johannes Geld gesammelt. Sie führten in den Kirchen ein St. Martinsmusical auf und baten alle Familien um Spenden für das Tierheim, die Wärmestube und die Lindauer Tafel. Mit dieser Aktion vertiefen die Kita-Kinder das Thema Nächstenliebe. Möchten sie bei der Nächsten Aktion dabei sein? Wer möchte darf eine Lebensmittelspende in die Kirche St. Maria in Zech bringen. Dort bastelten die Kinder einen Lebensmittelkalender, den sie vor Weihnachten, Rand voll zur Tafel bringen werden. „Adventskalender andersrum“. Foto: Nancy Gora & Simone Petersen

