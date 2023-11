Lehrkräfte trainieren in Lindau Rettungsschwimmen

Gerade am Bodensee und insbesondere in einer Inselstadt ist es wichtig, dass möglichst alle Kinder und Jugendlichen sichere Schwimmer sind. Auf dem Weg dorthin ist der Schulsport ein wesentlicher Baustein. Doch was bedeutet dies für Lehrkräfte, die Schwimmunterricht geben? Sie müssen in der der Lage sein, Schüler vor dem Ertrinken retten zu können und regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren ‐ doch der bezieht sich auf Hilfeleistungen an Land.

Die Kreiswasserwacht hat im Oktober zusammen mit der Ortsgruppe Lindau zwei Trainingstermine angeboten, bei welchen Lehrer ihre Rettungsschwimmkenntnisse und -fähigkeiten gezielt auffrischen konnten. Ausgeschrieben wurden diese Refresher über das Schulamt OA-LI-KE. Dass einige Teilnehmer den weiten Weg beispielsweise aus Altusried oder Sonthofen auf sich nahmen, zeigt die Notwendigkeit, die Lehrer hinsichtlich der Aufrechterhaltung ihrer Rescue Skills nicht alleine zu lassen. Hier zu unterstützen ist speziell auch Matthias Müller von der Wasserwacht Lindau und OStRin Sandra Bandlow-Albrecht ein Anliegen.

Die speziell auf das Schulschwimmen ausgelegten Trainings fanden großen Anklang und alle waren mit Herzblut bei der Sache.