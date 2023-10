Kürbissuppe satt am Bodensee-Gymnasium

Zum ersten Mal hieß es im letzten Schuljahr in der Woche vor Halloween am Bodensee-Gymnasium (BOGY): Kürbissuppe satt für alle! Nachdem die Aktion so guten Anklang gefunden hatte, war man sich einig, das dies der Anfang einer Tradition werden sollte. Und so gehörten Herbst, Halloween und Kürbisse auch diesmal zusammen und haben den BOGY Back- und Kochclub erneut dazu inspiriert, voller Elan Kürbisse auszuhöhlen, Unmengen Kartoffeln und Zwiebeln zu schnipseln und alles zu einer leckeren und gesunden Suppe zu verarbeiten.

Schon die Vorbereitungen am Vortag haben dem Team viel Spaß gemacht. Die Aussicht, die flüssige Köstlichkeit samt einer Scheibe frischen Bauernbrots zu je einem Euro pro Becher an der BOGY-Bar verkaufen zu dürfen, motivierte die jungen Köchinnen und Köche um so mehr.

Als dann anderntags der Duft der Kürbissuppe durch das Schulhaus zog, war es soweit: An der BOGY-Bar drängten sich bald die Mitschülerinnen und Mitschüler, um einen der Becher voll mit einer Scheibe frischem Bauernbrot zu erheischen. Nicht wenige wollten noch einen Nachschlag. Die zwei Jumbotöpfe waren rasch geleert und so mancher Fünftklässer fragte nach, ob es denn morgen wieder Suppe gebe.

Gesundes Essen ist also durchaus attraktiv für die Kleinen! Die ganze Schulgemeinschaft profitierte von dieser gemeinsamen Aktion, die auch unter dem Motto #teilhaben im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit „Gemeinsam stark für Gesundheit, Umwelt und Integration“ unter der Betreuung von Studiendirektorin Irene Heß und Oberstudienrätin Sylvia Schmitt stattgefunden hat.